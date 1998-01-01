«Мастера гостеприимства» запустили розыгрыш путешествия мечты

Проект «Больше, чем путешествие» охватывает все федеральные округа и представляет около 250 маршрутов

Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявили о старте розыгрыша бесплатных путешествий по России. Два тура будут предоставлены в рамках программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие». Розыгрыш стартовал 18 апреля.

«Мастера гостеприимства» славятся не только душевностью, но и действительно внимательным отношением к своим участникам. И речь не только о возможностях и подарках, которые получают наши финалисты: гранты на реализацию своих креативных туристических идей, стажировки или трудоустройство в лучших компаниях страны, помощь топовых экспертов индустрии, всестороннюю поддержку проектов.

Любой желающий сможет получить как ценный опыт и полезные знания (а в течение года мы проводим десятки полезных бесплатных образовательных вебинаров), так и отличное вознаграждение за инициативность. Среди таких людей мы решили разыграть удивительное путешествие, которое совместит в себе как образовательно-туристический блок, так и полезную программу, в которой человек сможет внести личный вклад в развитие того или иного региона», – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.





Богдан Кондратов также отметил, что организаторы ещё на этапе подачи заявок всегда радуют своих участников подарками. Уже проведены два розыгрыша, которые дали людям возможность как испытать свою удачу, так и проявить креативность: разместить на своих страницах в социальных сетях интересные фото, рассказать, почему сфера гостеприимства важна и интересна. Победители получили яркие свитшоты и новые экшн-камеры.

Третий розыгрыш – путешествие мечты – выиграют те, кто выполнит несколько условий. Необходимо записать и разместить видео-приглашение в свой регион или город (не более двух минут) на личной странице ВКонтакте (страница должна быть открыта), отметить страницу конкурса «Мастера гостеприимства» и добавить хештеги #МастераГостеприимства #РоссияСтранаВозможностей #Мастера2022. Эксперты конкурса отберут самые креативные приглашения, которые будут представлены на народном голосовании. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, отправятся в бесплатные путешествия. Розыгрыш продлится до 15 мая.

Программа «Больше, чем путешествие» запустилась в 2021 году. Её главная цель – поощрить самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Росмолодежь, Ростуризм, Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание». В 2021 году в бесплатные путешествия отправились около 50 000 человек. Проект охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.

Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».