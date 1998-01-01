Болгария отменяет все антиковидные ограничения на въезд

Также в стране отменены маски и социальное дистанцирование

Болгария с 1 мая отменяет все антиковидные ограничения на въезд, туристам не потребуется ни ПЦР-тест, ни сертификат вакцинации, сообщает Минздрав республики.

«С воскресенья, 1 мая, отменяются все противоэпидемиологические меры, введенные для прибывающих из других стран. В частности, путешественникам не потребуется цифровой сертификат вакцинации ЕС, справка о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест», — говорится в сообщении.

По информации «Интерфакса», Болгария еще с 1 апреля отменила все противоэпидемиологические требования внутри страны: в помещениях не нужны маски, социальное дистанцирование.

Для въезда в Болгарию потребуется либо болгарская национальная виза, либо действующий многократный Шенген, либо национальная виза Хорватии, Кипра или Румынии.

Между тем, визовый оператор VFS Global сообщает, что с 25 марта по техническим причинам визовые центры Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (включая региональные ВЦ) не принимают заявления с оплатой консульского сбора. Сюда же относятся туристические визы.

Сейчас обратиться за визой в Болгарию можно при личном обращении в консульства в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, или подать документы на визу можно через аккредитованных туроператоров при бронировании пакетного тура, наземных услуг или авиабилетов.

Из-за международных санкций прямого авиасообщения между Россией и Болгарией нет. По информации АТОР, добраться из Москвы до Варны можно с пересадкой в Стамбуле, до Софии – с пересадкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.

При этом АТОР сообщает, что появился и доступный вариант доехать из Стамбула до Софии по железной дороге: движение международного поезда между двумя городами, прерванное из-за пандемии два года назад, восстановлено. Поезд будет ходить ежедневно.

Стоимость билета в одну сторону – от 41 лева (примерно 1600 р.) на одного пассажира.

/TOURBUS.RU





