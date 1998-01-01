Fun&Sun отложил начало программы полетов в Египет

Первый рейс Egypt Air в Шарм-эль-Шейх вылетит 29 апреля, в Хургаду – 7 мая

Туроператор Fun&Sun скорректировал сроки запуска полетной программы на курорты Египта на бортах Egypt Air, - сообщает АТОР.

ервоначально планировалось, что полетная программа туроператора Fun&Sun (бывш. «TUI Россия») из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в сотрудничестве с авиакомпанией Egypt Air стартует с 28 апреля. Рейсы египетского перевозчика – регулярные, но по факту туроператор берет весь борт: перевозка продается в составе турпакетов FUN&SUN,- отмечает АТОР.

Сейчас, как пояснили представители Fun&Sun, сейчас «идет стандартная настройка полетной программы», из-за чего расписание ежедневных вылетов корректируется.

«Первый рейс из Москвы Шарм-эль-Шейх вылетит 29 апреля, затем 3 мая и далее – по расписанию. В Хургаду – вылет 7 мая и далее по расписанию. Наши планы по Египту на летний сезон в силе», – сообщили в Fun&Sun.

По скорректированным рейсам агентствам и туристам предложены варианты переноса. Сейчас по всем заявкам ведется индивидуальная работа через «Личный кабинет» агентства, уточнили представители туроператора.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, спрос на туры в Египет на майские праздники ниже прошлогоднего из-за дефицита перевозки и высокой стоимости билетов. "Перевозка на курорты Красного моря ограничена, стоимость билетов высокая, поэтому спрос ниже, чем в прошлом году.

На ситуацию повлияли и сложности с прохождением платежей египетским партнерам, и запрет на продажу валюты физлицам. В Египте не принимают российские банковские карты, что затрудняет туристам оплату дополнительных услуг", — говорилось в сообщении Асссоциации туроператоров.

По информации АТОР, продажи слегка оживилась после появления новых вариантов перелетов. Так, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines возобновила полеты из Москвы и Петербурга в Стамбул, откуда осуществляются рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а EgyptAir с 15 апреля перезапустила рейсы из Москвы в Каир.

"Возвращение рейсов Egypt Air позволило сформировать предложения по экскурсионным турам в Каир, комбинированным турам Каир плюс Хургада/Шарм-эль-Шейх, круизам по Нилу и по отдыху на курортах Эль Аламейн и Мерса Матрух на Средиземноморском побережье.

Тем не менее, большинство туристов, которые выбирают Египет на майские праздники, по-прежнему летят в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — подчеркнули в ассоциации.

/TOURBUS.RU