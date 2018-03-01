Новости По России - за солнечными лучами Для туристов важны не только достопримечательности, но и хорошая погода

Для туристов важны не только достопримечательности, но и хорошая погода. В каких городах по-настоящему много солнца? Астрахань В столицу Нижнего Поволжья съезжаются за гастрономическими впечатлениями любители рыбы. Здесь она есть на любой вкус и кошелёк — от пролетарской вяленой воблы до изысканного балыка из осетрины. Хватает и экзотических блюд, например хе — сырая щука, маринованная в уксусе. Не будут разочарованы и поклонники старины. В городе сохранилось множество дореволюционных построек. Кроме знаменитого Астраханского кремля обязательны к посещению аутентичные слободы, у каждой из которых своя атмосфера и колорит: Персидская, Татарская, Армянская, Агрыжанская. Благо, погода чаще всего располагает к пешим прогулкам. Дожди для засушливого полупустынного климата редкость, а солнечных часов в году больше 2 400. Поэтому важно не забыть захватить в путешествие кепку и солнечные очки. Улан-Удэ Главный город Бурятии может похвастать 2 800 солнечными часами ежегодно. Один из таких безоблачных дней стоит посвятить крупнейшему в нашей стране музею под открытым небом — этнографическому музею народов Забайкалья. Он состоит из 8 комплексов, каждый из которых посвящён кому-то из здешних обитателей — от эвенков до старообрядцев. Из местной кухни обязательно стоит попробовать буузы — открытые паровые пирожки с мясной начинкой. Их едят руками, а начинают с надкусывания теста у донышка, чтобы выпить скопившийся внутри ароматный бульон. Ещё один кулинарный мастхэв — традиционный для Прибайкальского региона салат из папоротника с очень самобытным вкусом. Якутск То, что здесь очень холодно, знают все. Но, оказывается, ещё и очень солнечно: чистое небо можно наблюдать 2 200 часов в году. В Якутск стоит съездить ради уникальной местной культуры. Например, 21–22 июня с размахом празднуют Ысыах — якутский Новый год. Десятки тысяч гостей, хороводы, шаманские обряды, соревнования по национальным видам спорта — получается шумно и весело. Отдельная тема — якутская кухня. Её невозможно представить без строганины: сырого замороженного мяса или рыбы, нарезанных тонкими полосками. Любители сладкого могут заказать кёрчех. Это взбитые сливки с северными ягодами, которые подают на завтрак с блинами или лепёшками. Находка Те, кто путешествует на Дальний Восток, обычно выбирают Владивосток. А вот сами жители Владивостока и других городов Приморья любят отдыхать в Находке. Возможно, именно потому, что яркое солнце здесь светит почти 2 400 часов в году. А ещё из-за потрясающей природы: живописных бухт, сопок, островов. В городе чистые и ухоженные пляжи с отличной инфраструктурой. Но всё-таки в первую очередь Находка — это не курорт, а крупный рыболовецкий порт. Соответственно, местная кухня изобилует морепродуктами. Главный здешний деликатес — крабы. А те, кто равнодушен к дарам моря, могут попробовать популярный стритфуд пигодя. Это паровая булочка с начинкой из корейских салатов на выбор. Омск Самый большой город в списке, да и в России один из крупнейших. Солнечных часов здесь набирается больше 2 200 в год. А значит, можно планировать долгие прогулки. Например, пройтись по второй Омской крепости. От неё остался целый комплекс зданий 1700–1800-х годов, разбросанных на большой площади среди современных построек. После продолжительной экскурсии не обойтись без калорийного обеда. Можно попробовать настоящие сибирские пельмени, сытные и необычайно вкусные. Многие заведения предлагают пельмени с дичью, в том числе с экзотической медвежатиной. А ещё говорят, будто именно омичи лучше всех умеют солить грузди, и это утверждение определённо стоит проверить.

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка