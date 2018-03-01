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28 апреля
По России - за солнечными лучами
Для туристов важны не только достопримечательности, но и хорошая погода
Для туристов важны не только достопримечательности, но и хорошая погода. В каких городах по-настоящему много солнца?
Астрахань
В столицу Нижнего Поволжья съезжаются за гастрономическими впечатлениями любители рыбы. Здесь она есть на любой вкус и кошелёк — от пролетарской вяленой воблы до изысканного балыка из осетрины. Хватает и экзотических блюд, например хе — сырая щука, маринованная в уксусе.
Не будут разочарованы и поклонники старины. В городе сохранилось множество дореволюционных построек. Кроме знаменитого Астраханского кремля обязательны к посещению аутентичные слободы, у каждой из которых своя атмосфера и колорит: Персидская, Татарская, Армянская, Агрыжанская. Благо, погода чаще всего располагает к пешим прогулкам. Дожди для засушливого полупустынного климата редкость, а солнечных часов в году больше 2 400. Поэтому важно не забыть захватить в путешествие кепку и солнечные очки.
Улан-Удэ
Главный город Бурятии может похвастать 2 800 солнечными часами ежегодно. Один из таких безоблачных дней стоит посвятить крупнейшему в нашей стране музею под открытым небом — этнографическому музею народов Забайкалья. Он состоит из 8 комплексов, каждый из которых посвящён кому-то из здешних обитателей — от эвенков до старообрядцев.
Из местной кухни обязательно стоит попробовать буузы — открытые паровые пирожки с мясной начинкой. Их едят руками, а начинают с надкусывания теста у донышка, чтобы выпить скопившийся внутри ароматный бульон. Ещё один кулинарный мастхэв — традиционный для Прибайкальского региона салат из папоротника с очень самобытным вкусом.
Якутск
То, что здесь очень холодно, знают все. Но, оказывается, ещё и очень солнечно: чистое небо можно наблюдать 2 200 часов в году. В Якутск стоит съездить ради уникальной местной культуры. Например, 21–22 июня с размахом празднуют Ысыах — якутский Новый год. Десятки тысяч гостей, хороводы, шаманские обряды, соревнования по национальным видам спорта — получается шумно и весело.
Отдельная тема — якутская кухня. Её невозможно представить без строганины: сырого замороженного мяса или рыбы, нарезанных тонкими полосками. Любители сладкого могут заказать кёрчех. Это взбитые сливки с северными ягодами, которые подают на завтрак с блинами или лепёшками.
Находка
Те, кто путешествует на Дальний Восток, обычно выбирают Владивосток. А вот сами жители Владивостока и других городов Приморья любят отдыхать в Находке. Возможно, именно потому, что яркое солнце здесь светит почти 2 400 часов в году. А ещё из-за потрясающей природы: живописных бухт, сопок, островов.
В городе чистые и ухоженные пляжи с отличной инфраструктурой. Но всё-таки в первую очередь Находка — это не курорт, а крупный рыболовецкий порт. Соответственно, местная кухня изобилует морепродуктами. Главный здешний деликатес — крабы. А те, кто равнодушен к дарам моря, могут попробовать популярный стритфуд пигодя. Это паровая булочка с начинкой из корейских салатов на выбор.
Омск
Самый большой город в списке, да и в России один из крупнейших. Солнечных часов здесь набирается больше 2 200 в год. А значит, можно планировать долгие прогулки. Например, пройтись по второй Омской крепости. От неё остался целый комплекс зданий 1700–1800-х годов, разбросанных на большой площади среди современных построек.
После продолжительной экскурсии не обойтись без калорийного обеда. Можно попробовать настоящие сибирские пельмени, сытные и необычайно вкусные. Многие заведения предлагают пельмени с дичью, в том числе с экзотической медвежатиной. А ещё говорят, будто именно омичи лучше всех умеют солить грузди, и это утверждение определённо стоит проверить.
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