Hyatt c cередины мая прекратит операционное управление своими отелями в России

Международный гостиничный оператор Hyatt с 14 мая приостанавливает операционное управление отелями на территории России. Об этом говорится в сообщении ООО «Хотел девелопмент компани», которое является собственником гостиниц сети Hyatt в Екатеринбурге, - сообщает РСТ.

Управление двумя отелями в Екатеринбурге будет передано российским сотрудникам компании.

В случае Екатеринбурга речь не идет ни об остановке работы гостиниц, ни о смене бренда – международная компания приостанавливает только операционное управление. Действующие соглашения между партнерами также не расторгаются, принятое решение имеет временный характер и может быть изменено вместе с изменением обстоятельств, уточняется в сообщении.

В «Хотел девелопмент компани» рассчитывают, что решение не повлияет на уровень сервиса, так как сотрудники и руководство отеля продолжат ориентироваться на международные стандарты гостеприимства.

Ранее в марте сеть Hyatt в марте объявила о приостановке деятельности по развитию и любых новых инвестиций в России, где у компании было шесть отелей. В середине апреля оператор заявил, что на фоне событий в Украине Hyatt «продолжает оценивать существующие соглашения со сторонними организациями, владеющими отелями Hyatt в России. Hyatt надеется на скорейшую нормализацию ситуации и соблюдает санкционный режим». При этом сеть прекратила отношения с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и с 15 апреля перестала управлять одной из крупнейших гостиниц Сочи – Hyatt Regency Sochi.

Hyatt Regency Sochi с 15 апреля сменила название на Grand Karat Sochi, сообщал ранее «Интерфакс».

В Екатеринбурге первый гостиничный комплекс Hyatt был открыт в 2009 году. Его владелец – «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Второй отель был открыт в 2021 году, инвестором проекта также выступила УГМК.

По данным ЕГРЮЛ, УГМК владеет почти 96% долей «Хотел девелопмент компани».

Отметим также, что на днях стало известно, что отель Marriott Courtyard Paveletskaya 4* на 170 номеров в Москве переходит под управление Cosmos Hotel Group и меняет бренд на Cosmos Hotels, сообщает пресс-служба управляющей компании.

«Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система», и Marriott International расторгли соглашение о сотрудничестве. Отель Marriott Courtyard Paveletskaya переходит под управление Cosmos HG и меняет бренд на Cosmos Hotels. Гостиница продолжит работать в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Cosmos HG, условия действующих броней — цены, категория забронированного номера и состав включенных в нее услуг, правила предоставления услуг и оказывающий их исполнитель не изменятся после смены управляющей компании.

/TOURBUS.RU