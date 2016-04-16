Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Даламан на майские праздники

Авиакомпания Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов РФ на курорты Турции на майские праздники из-за отказа в их согласовании авиационными властями России, сообщил "Интерфакс" cо ссылкой на свой источник в авиационных кругах.

"Все регулярные рейсы подтверждены и выполняются. Что касается дополнительных полетных программ Turkish Airlines, запланированных в Россию, то авиационные власти России согласовали их частично, не в полном объеме.

Важно понимать, что это все носит временный характер и затрагивает не всю летнюю программу, а майские праздники", — рассказал он.

Как отметил источник, российским туристам и туркомпаниям следует ожидать корректировок полетных программ на рейсах Turkish Airlines - перенос сроков, перенос дат.

"Какая-то часть дополнительных рейсов согласована. Прежде всего, это региональные рейсы Turkish Airlines. А вот увеличение полетов в Москву пока находится в стадии обсуждения", — уточнил он.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию из турагентств сообщили, что все рейсы Turkish Airlines из Москвы в аэропорт Даламан отменены до 15 мая. Полетная программа в этот курортный регион на Эгейском побережье Турции должна была начаться с 29 апреля.

Туроператоры, которых опросил АТОР, отмечают, что для туристов, которые приобрели туры с перелетом на рейсах в Даламан, которые не смогут быть выполнены, предлагаются альтернативные варианты отправки на отдых в Турцию.

«Мы предлагаем пересадки на более поздние даты вылета, начиная с 16 мая, без доплат. Также можно аннулировать тур без ФПР, либо оставить в туре наземное обслуживание и выбрать выбрать альтернативный перелет через Стамбул или Бодрум», – рассказывают в компании «Интурист».

«Туристам с билетами отмененных рейсов предлагается изменение города прилета на Бодрум или Анталию, либо заведение новой заявки по актуальным ценам на доступные рейсы в Турцию», – говорят в ANEX Tour.

В PEGAS Touristik также отмечают, что вопрос каждого туриста будут решать в индивидуальном порядке, но вариантов перелета в Турцию на данный момент достаточно. В частности, возможна замена перевозки на рейсы Pegasus Airlines.

Опрошенные туроператоры, со своей стороны, отмечают, что выполнение туроператорских рейсов Turkish Airlines важно, в том числе, для того, чтобы иметь возможность исполнить перед туристами обязательства по ранее несостоявшимся турам.

Собеседники «Вестника АТОР», в том числе, отмечают, что отраслевое ведомство – Ростуризм – со своей стороны предпринимает все возможное для того, чтобы ни один из туристов, купивших тур в Турцию, не остался без приобретенных услуг.

/TOURBUS.RU