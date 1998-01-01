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Министр финансов Турции: Страна расширит сферу применения карты «Мир»

Сейчас российскую карту принимают около 15% турецких предприятий

Российские туристы смогут шире расплачиваться в Турции картами «Мир», власти страны работают над увеличением доли принимающих такие карты объектов, заявил министр казначейства и финансов страны Нуреддина Небати.

«Наши ожидания в отношении туризма очень хорошие. Я считаю, что турпоток в Турцию превысит 45 млн туристов, а доходы отрасли составят $35 млрд.

Расходы путешественников растут, поскольку они остаются в стране на более длительный срок. Есть даже такие туристы, которые остаются в отеле на 2-3 месяца», — цитируют министра портал TRT Haber и «Интерфакс».

Г-н Небати также напомнил, что с началом туристического сезона у россиян не будет проблем с оплатой услуг и товаров банковскими картами в Турции из-за ограничений VISA и Mastercard.

«В Турции можно пользоваться как карточками платежной системы «Мир», так и оформить местную банковскую карту с системой е-платежей TROY, которой можно осуществлять оплату за рубежом», — пояснил он.

Министр отметил, что сейчас доля предприятий, которые принимают «Мир» составляет 15%, но власти работают над ее увеличением.

Г-н Небати добавил, что загрузка отелей Стамбула на майские праздники составит 100%.

Напомним, что ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт (НСПК) работает над запуском карт "Мир" на Кубе и еще в двух странах. Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, "Есть ряд стран, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вот, например, Куба — один из последних проектов, которые мы сейчас делаем. То есть наши граждане смогут использовать карту "Мир" на Кубе.

Есть еще две страны, я пока их не назову, потому что начались переговоры, но это тоже страны, куда наши граждане как туристы ездят очень активно".

На данный момент карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

/TOURBUS.RU

