Новости OneTwoTrip: Стоимость авиабилетов за рубеж снижается В лидерах по продажам билетов среди зарубежных направлений – Турция и Армения

Стоимость авиабилетов с вылетом в мае снизилась по сравнению с показателями марта и апреля, это позволяет надеяться, что к осени цены вернутся к уровню прошлого года, сообщила PR-директор сервиса бронирования OneTwoTrip Елена Шелехова. "Средняя стоимость билета за рубеж составляет сейчас 20 тыс. рублей в одну сторону, это на 30-40% выше, чем в прошлом году. Но если рассматривать стоимость билетов, которые приобретались с вылетом в апреле и марте, это очень сильное снижение. Там цена составляла и 30, и 35 тыс. рублей. Поэтому можно сделать оптимистичный прогноз, что к концу лета-осени цены стабилизируются на полеты за рубеж и придут к показателям прошлого года", — сказала она на пресс-конференции, - сообщает «Интерфакс». В лидерах по продажам билетов среди зарубежных направлений – Турция и Армения. "Часто летают в Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и Арабские Эмираты. Египет периодически входит в топ-10, но сейчас его начинают особенно активно смещать страны Ближнего Зарубежья", — добавила эксперт. Говоря о перелетах по России, спикер отметила, что в топе спроса – Москва и Петербург, куда едут и туристы, и к родственникам, и по делам. Популярны Сочи, Калининград и Махачкала. Последние два города, по данным сервиса, в этом году пользуются увеличенным спросом. Средний чек на перелеты по России за год практически не изменился. "Кроме того, из-за закрытия аэропортов юга России растет спрос на автобусные перевозки в южные города – Ростов-на-Дону, Краснодар (на 50%), Сочи (на 30%) и Симферополь (более чем в два раза). По той же причине очень сильно вырос спрос и на железнодорожные билеты в Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь", — подчеркнула г-жа Шелехова. Напомним, что Росавиация 24 апреля в десятый раз продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны, сейчас запрет действует до 1 мая. В частности, речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. /TOURBUS.RU

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