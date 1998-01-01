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Россия покидает Всемирную туристскую организацию

Процедура выхода из UNWTO займет около года, но приостановка членства вступает в силу немедленно

Россия объявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщает в среду организация. "Россия объявила о своем намерении выйти из состава UNWTO. Это потребует определенных процедур и займет год. Но приостановка членства вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Россия вступила в UNWTO в 1975 году.

UNWTO также сообщает, что сегодня на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи организации в Мадриде должно быть рассмотрено приостановление членства России в организации в связи с событиями в Украине.

Решение о проведении сессии было принято в начале марта после того, как Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина обратились в организацию с просьбой приостановить членство России.

Россия, свою очередь, направила письмо в организацию с просьбой отклонить предложение о проведении внеочередной сессии, так как ситуация на Украине не имеет отношения к туризму.

В материалах, подготовленных к Генассамблее, подчеркивается, что в соответствии со статьей 34 устава цель организации – развивать туризм с целью роста экономики, международного взаимопонимания, мира, процветания и уважение к правам человека и базовым свободам.

"Если Генеральная ассамблея обнаружит, что один из членов организации придерживается политики, противоречащей уставу, она может по решению, принятому большинством в две трети участвующих в голосовании действительных членов, приостановить членство такой страны", — говорится в документе.

Ранее ТАСС сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что возможная приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН может создать пагубный прецедент. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь не имеет никакой роли или полномочий в отношении Всемирной туристской организации ООН, являющейся специализированным институтом системы ООН», - сказал г-н Дюжаррик.

"Однако, по его мнению, это может создать пагубный прецедент для фунционирования многосторонней системы", - отметил представитель ООН.

Как прокомментировали сегодня в Ассоциации туроператоров России, "Представляется маловероятным, что в текущих экономических и геополитических реалиях Россия извлекала бы какую-нибудь практическую пользу для туризма от всех активностей в рамках членства в UNWTO. Экономического смысла, как и в случае других стран, оно, очевидно, не несло.

Примеры туризма США, Австралии, Сингапура, Великобритании, Канады, Бельгии, Нидерландов и других стран, вышедших из организации и давно (и успешно) развивающихся без членства в UNWTO, сами по себе достаточно красноречиво говорят о выгодах и потерях.

Соответственно, потери от выхода России из UNWTO в экономическом смысле нулевые – а с учетом прекращения взносов есть и выгода. Имиджевые потери, безусловно, будут – но лишь в связи с политикой".