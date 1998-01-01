Turkish Airlines с 30 апреля начинает рейсы из Калининграда в Анталью

На этих рейсах в Турцию смогут отправиться туристы компаний ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel

Авиакомпания Turkish Airlines с 30 апреля приступит к выполнению прямых авиарейсов из Калининграда на турецкий курорт Анталья. Программа заявлена до середины октября 2022 года, сообщила ТАСС представитель дирекции калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун.

"Turkish Airlines начинает чартерную программу с 30 апреля. В мае авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю - по средам и субботам из Калининграда в Анталью. Начиная с конца мая и до середины октября заявлено пять рейсов в неделю", - сообщила г-жа Грицун.

Г-жа Грицан отметила, что продажи билетов на чартерные рейсы планируются через туроператоров. Turkish Airlines стала первой компанией, объявившей о старте чартерной программе на зарубежные курорты в 2022 году. Ранее в летнем расписании заявлялись и чартерные рейсы на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх, однако ясности с выполнением полетов в Египет пока нет, добавила собеседница агентства.

По информации СМИ, чартерная перевозка Turkish Airlines на данном маршруте полностью отдана туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel и будет задействована в турпакетах. Соответственно, билетов на эти рейсы нет в системе бронирования на сайте авиакомпании, а приобрести отдельно место на борту возможно лишь через поставщиков турпродукта или используя услуги посредников.

Согласно данным поисковиков, стоимость таких предложений на май составляет в среднем 35–40 тыс. руб. в одну сторону.

По информации ТАСС, международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. По итогам 2021 года обслужил более 3,9 млн пассажиров. С ноября 2021 года для Храброво на пять лет ввели режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха". Сейчас все переговоры с европейскими лоукостерами по поводу рейсов из Калининграда заморожены.

Turkish Airlines базируется в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.

/TOURBUS.RU