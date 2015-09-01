Росавиация разрешила «Аэрофлоту» техобслуживание лайнеров Boeing и Airbus

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе «Аэрофлота», перевозчик получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолётов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре.

Сертификат Росавиации также позволяет выполнять техническое обслуживание и восстановление более чем 1100 компонентов самолётов «Аэрофлота» зарубежного производства с применением уникального в стране стендового оборудования с выпуском талона годности.

Таким образом, группа «Аэрофлот» (включая технического провайдера «А-Техникс») в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100.

«Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют Аэрофлоту успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полётов, развиваться с учётом новых реалий и уверенно смотреть в будущее», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 25 апреля обсудил реализацию права досрочного выкупа восьми Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды.

Еще один вопрос повестки прошедшего совещания — определение позиции в отношении крупной сделки фрахтования воздушных судов между авиакомпанией "Россия" и туроператором "Библио- Глобус".

Информации о точном количестве самолетов, находящихся в финансовом лизинге у российских авиакомпаний, в открытых источниках нет, - отмечает «Интерфакс».

Газета "Ведомости" в 2018 году приводила следующие данные: из 336 самолетов "Аэрофлота" в финлизинге или собственности группы (включала также "Россию", "Победу" и "Аврору") было 43 единицы, у S7 и "Уральских авиалиний" — ни одного. При этом почти весь парк в финлизинге или собственности был у "ЮТэйр" — 65 из 66 самолетов.

/TOURBUS.RU