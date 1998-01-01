На предстоящие майские праздники за рубеж отправятся в 10 раз меньше туристов, чем в 2019 году

В то же время объемы бронирования по России выросли в 2,5 раза

На предстоящие майские праздники за рубеж в этом году отправятся в 6,5-10 раз меньше россиян, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, сообщили представители туриндустрии, которых цитирует «Интерфакс».

«По каким-то направлениям турпоток упал очень сильно, по каким-то падение было не слишком большим. Если брать в целом выездной турпоток на майские, то он сократился в 10 раз по сравнению с 2019 годом», — рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.

Эксперт отметил, что турпоток из России в европейские страны упал при этом в сотни раз по сравнению с 2019 годом. Количество туристов, планирующих поездку в Турцию, снизилось в 6-7 раз, в ОАЭ – 5-6 раз.

В свою очередь, в «Интуристе» сообщили, что бронирования туров на майские праздники в 2022 году на 54% выше, чем за аналогичный период прошлого года, но в 6,5 раз меньше, чем в 2019 году.

«Основное падение продаж на майские приходится на Турцию: в 2022 году бронирования снизились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из-за сокращения полетных мощностей. Также практически полностью исчезли страны Европы», — пояснили в компании.

Там добавили, что среди европейских стран российские туристы бронируют только экскурсионные туры в Сербию.

При этом объемы бронирований туров по России выросли в 2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Так, как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области, "в Подмосковье наблюдается рост спроса на майские праздники. Во многих загородных отелях до 10 мая уже почти нет мест. Высокий спрос на туры в Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов страны".

Бронировать отели Московской области можно было в рамках туристического кешбэка со скидкой 20%, добавили в пресс-службе ведомства.

В компании «Интурист» лидером по бронированиям на майские праздники стал Сочи. Также высоким спросом пользуются Анапа, Геленджик и курорты Кавминвод.

«Самый впечатляющий рост на майские праздники – плюс 121%, показывает Северо-Западный регион, в частности Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, Калининград и область, Мурманск. Высокий спрос обусловлен снятием ковидных ограничений, снятием запретов на обслуживание экскурсионных групп и появлением новых брендовых маршрутов и экскурсионных программ», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что среди самых популярных экскурсионных направлений в этом году впервые оказался Дагестан, куда «Интурист» 30 апреля запускает чартерную программу.

/TOURBUS.RU