В начале мая «Аэроэкспресс» будет следовать только до Белорусского вокзала

Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево с 30 апреля по 3 мая будут отправляться с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной, при следовании из аэропорта конечной станцией также будет Белорусский вокзал, сообщает пресс-служба компании.

Там пояснили, что график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении скорректирован в связи с проведением плановых работ на железной дороге.

«В период с 30 апреля по 3 мая поезда «Аэроэкспресс», курсирующие на участке Одинцово — Белорусский вокзал, в аэропорт не проследуют», — подчеркнули в пресс-службе.

С 4 мая все аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении будут курсировать в соответствии со стандартным графиком.

Добраться до аэропорта Шереметьево также можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы отправляются каждые 15-20 минут и доставляют пассажиров к терминалам В и С аэропорта. Маршрут проходит по платной дороге, поездка займет 20 минут

Напомним также, что с начала апреля в аэропорту "Шереметьево" приостановлено движение поезда межтерминального перехода (МТП). "По техническим причинам временно приостановлено движение поезда межтерминального перехода (МТП). Взамен между терминалом "Аэроэкспресс" и терминалами B и C запущены бесплатные автобусы", — сообщили ранее в пресс-службе.

Как уточняется, интервал движения автобусов составляет 20 минут

Аэропорт просит пассажиров учитывать остановку поезда и добираться до терминалов B и C на автобусах "Мосгортранса" и экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино" (время в пути составляет 20 минут.

Поезд межтерминального перехода соединяет работающий северный (терминалы B и С) и закрытый южный (D, F, E) терминальные комплексы аэропорта.

/TOURBUS.RU