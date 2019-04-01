|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 апреля
В начале мая «Аэроэкспресс» будет следовать только до Белорусского вокзала
На Шереметьевском направлении запланированы технические работы
Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево с 30 апреля по 3 мая будут отправляться с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной, при следовании из аэропорта конечной станцией также будет Белорусский вокзал, сообщает пресс-служба компании.
Там пояснили, что график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении скорректирован в связи с проведением плановых работ на железной дороге.
«В период с 30 апреля по 3 мая поезда «Аэроэкспресс», курсирующие на участке Одинцово — Белорусский вокзал, в аэропорт не проследуют», — подчеркнули в пресс-службе.
С 4 мая все аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении будут курсировать в соответствии со стандартным графиком.
Добраться до аэропорта Шереметьево также можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы отправляются каждые 15-20 минут и доставляют пассажиров к терминалам В и С аэропорта. Маршрут проходит по платной дороге, поездка займет 20 минут
Напомним также, что с начала апреля в аэропорту "Шереметьево" приостановлено движение поезда межтерминального перехода (МТП). "По техническим причинам временно приостановлено движение поезда межтерминального перехода (МТП). Взамен между терминалом "Аэроэкспресс" и терминалами B и C запущены бесплатные автобусы", — сообщили ранее в пресс-службе.
Как уточняется, интервал движения автобусов составляет 20 минут
Аэропорт просит пассажиров учитывать остановку поезда и добираться до терминалов B и C на автобусах "Мосгортранса" и экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино" (время в пути составляет 20 минут.
Поезд межтерминального перехода соединяет работающий северный (терминалы B и С) и закрытый южный (D, F, E) терминальные комплексы аэропорта.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72