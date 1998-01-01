Новости АТОР: Российских туристов никто не выселяет из турецких отелей По информации Ассоциации туроператоров, «создателей «сенсации» подвело плохое знание турецкого»

Вчера вечером в российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur, принимающая компания туроператора TUI в Турции, потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских туристов и даже выселить их. «Такие меры TUI Tantur заставили предпринять прибалтийские туроператоры, которые сотрудничают с компанией. Так, фирмы выдвинули ультиматум: в отелях, где отдыхают их туристы, не должно быть россиян. Существующие брони должны быть отменены, а путешественники из России – выселены», – говорилось в ряде сообщений СМИ. Сообщения подобного рода ссылались на турецкие СМИ, в частности на turizmgazetesi.com и turizmaktuel.com. Однако, как выяснил АТОР, письмо к отелям Турции от Tantur, принимающей компании европейского TUI, действительно есть, но в нем ничего не написано ни про «российских туристов», ни про «российских туроператоров», ни о том, что «туристы из стран Прибалтики не хотят жить в одних отелях с россиянами». В действительности, ссылаясь на санкции, введенные в отношении России, Tantur в письме за подписью финансового директора Джеми Озкана сообщает отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, «владельцем которых является Россия» (так в тексте сообщений на турецких сайтах) приостановлены . Вероятно, слова про «владельцев» и «Россию» и подвели создателей и распространителей хайповой «новости», которые не разобрались, что речь не о «российских туристах». На самом деле, турецкая пресса вполне ясно пишет о том, что же это за три туроператора, с которыми больше не может работать Tantur. Это TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Но заморозка бронирований туроператоров TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited на россиян никак повлиять не может даже в теории – все это компании и туристы не из России. TT Travel LLC – это юрлицо российского туроператора FUN&SUN (бывший TUI Россия), про которого в письме говорится, что отели не будут получать новые бронирования через Tantur. TT Travel LLC также упомянуто в письме Tantur в связи с некими «санкционными рисками». Однако и это никак на российских туристов влиять не может: дело в том, что FUN&SUN с недавнего времени не делает бронирований через Tantur - у FUN&SUN своя принимающая компания в Турции. То, что ситуация с Tantur не коснулась FUN&SUN, АТОРу подтвердили и в самой этой компании. Туристы FUN&SUN заселяются в отели Турции согласно своим бронированиям без каких-либо проблем, туроператор не аннулирует никакие заявки, программы выполняются по расписанию. «Не видим в связи с проблемами Tantur каких-либо угроз для наших туристов», – сообщил один из топ-менеджеров FUN&SUN. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка