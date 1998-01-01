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26 апреля
АТОР: Российских туристов никто не выселяет из турецких отелей
По информации Ассоциации туроператоров, «создателей «сенсации» подвело плохое знание турецкого»
Вчера вечером в российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur, принимающая компания туроператора TUI в Турции, потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских туристов и даже выселить их. «Такие меры TUI Tantur заставили предпринять прибалтийские туроператоры, которые сотрудничают с компанией. Так, фирмы выдвинули ультиматум: в отелях, где отдыхают их туристы, не должно быть россиян. Существующие брони должны быть отменены, а путешественники из России – выселены», – говорилось в ряде сообщений СМИ.
Сообщения подобного рода ссылались на турецкие СМИ, в частности на turizmgazetesi.com и turizmaktuel.com. Однако, как выяснил АТОР, письмо к отелям Турции от Tantur, принимающей компании европейского TUI, действительно есть, но в нем ничего не написано ни про «российских туристов», ни про «российских туроператоров», ни о том, что «туристы из стран Прибалтики не хотят жить в одних отелях с россиянами».
В действительности, ссылаясь на санкции, введенные в отношении России, Tantur в письме за подписью финансового директора Джеми Озкана сообщает отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, «владельцем которых является Россия» (так в тексте сообщений на турецких сайтах) приостановлены .
Вероятно, слова про «владельцев» и «Россию» и подвели создателей и распространителей хайповой «новости», которые не разобрались, что речь не о «российских туристах».
На самом деле, турецкая пресса вполне ясно пишет о том, что же это за три туроператора, с которыми больше не может работать Tantur. Это TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Но заморозка бронирований туроператоров TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited на россиян никак повлиять не может даже в теории – все это компании и туристы не из России.
TT Travel LLC – это юрлицо российского туроператора FUN&SUN (бывший TUI Россия), про которого в письме говорится, что отели не будут получать новые бронирования через Tantur. TT Travel LLC также упомянуто в письме Tantur в связи с некими «санкционными рисками».
Однако и это никак на российских туристов влиять не может: дело в том, что FUN&SUN с недавнего времени не делает бронирований через Tantur - у FUN&SUN своя принимающая компания в Турции.
То, что ситуация с Tantur не коснулась FUN&SUN, АТОРу подтвердили и в самой этой компании. Туристы FUN&SUN заселяются в отели Турции согласно своим бронированиям без каких-либо проблем, туроператор не аннулирует никакие заявки, программы выполняются по расписанию.
«Не видим в связи с проблемами Tantur каких-либо угроз для наших туристов», – сообщил один из топ-менеджеров FUN&SUN.
/TOURBUS.RU
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