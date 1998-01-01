Пассажирам, вылетающим в стране ЕАЕС, хотят разрешить делать покупки в duty free

Как сообщают сегодня газета «Ведомости» и РБК, планируется разрешить делать покупки в магазинах duty free при выезде в страны ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия). С такой инициативой выступила «Опора России», а разработкой законопроекта занимается Минфин, сообщает издание. При выезде из других стран ЕАЭС пассажиры уже могут покупать товары в магазинах беспошлинной торговли



В дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций предлагается разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли при вылете из России в страны ЕАЭС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Предложение было внесено в перечень антисанкционных мер от лица общественной организации по поддержке малого и среднего бизнеса «Опора России». Положительное заключение на инициативу представили Минпромторг и Федеральная таможенная служба (ФТС).



Последняя, как отмечает издание, указала на «некорректную формулировку» в российском законодательстве, которая препятствует выполнению нормы Таможенного кодекса ЕАЭС о продаже товаров duty free внутрисоюзным пассажирам.

Эта норма действует с 2019 года и позволяет делать покупки в магазинах беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из стран объединения, за исключением России (то есть из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), в другие государства ЕАЭС.



ФТС предложила внести поправку в ст. 380 закона «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Торговые залы предлагается расположить в местах перемещения товаров через таможенную границу таким образом, чтобы исключить их продажу физическим лицам, которые не выезжают из России. При этом в ведомстве указали, что правом законодательной инициативы в данном случае обладает Минфин.



Представитель Минпромторга уточнил, что законопроект разрабатывает Минфин. В Минфине «Ведомостям» сообщили, что поддерживают предложение бизнеса: по словам представителя ведомства, увеличение оборота магазинов duty free особенно актуально на фоне снижения международных пассажирских перевозок.



Председатель «Опоры России» Александр Калинин уточнил, что в ЕАЭС действует единое таможенное пространство, поэтому товары в магазинах duty free будут освобождены не от всех сборов и пошлин (в частности, в цену будет включен НДС).



В конце марта г-н Калинин сообщал РБК, что бизнес-объединение планирует в ближайшее время инициировать в правительстве обсуждение поддержки магазинов беспошлинной торговли. В числе возможных мер он назвал льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы или освобождение от арендной платы со стороны аэропорта.

Из-за санкций отрасль беспошлинной торговли оказалась «в самом критическом положении» и остро нуждается в «адресных мерах поддержки для выживания компаний», заявила РБК исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.

/TOURBUS.RU



