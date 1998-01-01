Генконсульство РФ на Пхукете: Россияне с прививкой «Спутник Лайт» считаются невакцинированными

Власти Таиланда разъяснили правила въезда иностранных туристов в страну с 1 мая, уточнив, что россияне с прививкой вакциной «Спутник Лайт» будут рассматриваться как невакцинированные, сообщает Генконсульство РФ на Пхукете.

«Полностью вакцинированными от коронавируса считаются иностранные граждане, привитые двумя дозами указанных препаратов (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Covilo, Sputnik V, Covaxin, Novavax, Medigen, не позднее чем за 14 дней до поездки. В виде исключения в список входит однокомпонентная Janssen. Граждане, вакцинированные препаратом «Спутник Лайт», не считаются полностью вакцинированными от коронавируса», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Как отметили в Генконсульстве, граждане, переболевшие коронавирусом и привитые как минимум одной дозой препарата от коронавируса, считаются полностью вакцинированными при наличии медицинского сертификата о перенесенном заболевании. Там также добавили, что сертификаты о вакцинации двумя дозами препарата Sputnik V по-прежнему принимаются без учета даты их выдачи (срока давности).

Напомним, что власти Таиланда с 1 мая упрощают правила въезда в страну для привитых и непривитых туристов. С этой даты вакцинированным туристам для въезда в Таиланд не нужно проходить ПЦР-тестирование по прибытии, а у непривитых появилась возможность не соблюдать карантин, сдав ПЦР-тест перед поездкой.

Полностью привитым туристам для посещения Таиланда с 1 мая потребуется загрузить на онлайн-платформу перед поездкой Thailand Pass копии следующих документов: загранпаспорт, сертификат о вакцинации и медицинскую страховку с минимальным покрытием в $10 тыс.

Непривитым туристам, если они не хотят соблюдать карантин, нужно загрузить на Thailand Pass загранпаспорт, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, страховой полис также с покрытием $10 тыс.

Как уточнили в Генконсульстве, детям до 12 лет разрешен въезд в Таиланд без сопровождения взрослых только при наличии сертификата о полной вакцинации. Если документа нет, то въезд возможен только в сопровождении полностью привитых родителей.

Детям в возрасте 12-17 лет разрешен въезд без сопровождения взрослых при наличии сертификата о вакцинации как минимум одной дозой препарата от коронавируса не позднее чем за 14 дней до поездки

Отмена ограничений на въезд в Таиланд для привитых туристов повысит интерес к стране, но рассчитывать на большой рост спроса не приходится из-за отсутствия прямых рейсов и дороговизны перелета, отмечали ранее туроператоры.

Стоимость билетов из Москвы в Бангкок в мае начинается от 58,4 тыс. рублей "туда-обратно".

До пандемии коронавируса Таиланд был одним из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. В 2019 году его посетили почти 1,5 млн россиян.

/TOURBUS.RU