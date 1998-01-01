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26 апреля
Махачкала стала базой для Red Wings
В следующем году авиакомпания полетит уже по десяти региональным маршрутам
В понедельник в аэропорту прошла церемония, посвященная открытию базы авиакомпании. В ней приняли участие первый заместитель гендиректора Red Wings Андрей Лебединец, генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, - сообщает «Интерфакс».
Как сообщилг-н Абдулмуслимов на пресс-конференции после церемонии, в последние годы авиасообщение с республикой развивается высокими темпами. Это связанно с привлечением новых перевозчиков в регион, созданием благоприятных условий для авиакомпаний и другими факторами.
Аэропорт Махачкалы по итогам 2021 года обслужил более 2 млн человек, что в 1,4 раза больше уровня 2020 года. В прошедшем году сдан в эксплуатацию новый терминал международных авиалиний общей площадью более 8 тыс. кв. м и пропускной способностью 190 пассажиров в час.
Кроме того, введен новый пункт пропуска через государственную границу РФ, позволяющий одновременно обслуживать пассажиров на вылет и прилет.
По словам г-на Абдулмуслимова, в настоящее время важной задачей является развитие межрегиональной маршрутной сети в обход московского авиационного узла. В этой связи за последнее время в рамках федеральной программы субсидирования региональных авиаперевозок совместно с авиакомпаниями удалось открыть ряд востребованных региональных направлений в такие города, как: Краснодар, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону Симферополь, Саратов, Сочи, Новосибирск, Уфа, Минеральные Воды, Астрахань, Нижневартовск и Новый Уренгой.
"Дальнейшее расширение авиамаршрутной сети республики является приоритетным направлением социально-экономического развития республики с учетом имеющегося туристического потенциала Дагестана", — сказал Абдулмуслимов.
Авиакомпания Red Wings в 2023 году планирует расширить региональную маршрутную сеть, сообщил в свою очередь первый заместитель гендиректора Red Wings Андрей Лебединец.
"На следующий году нас планы — мы предлагаем правительству рассмотреть такие предложения — нарастить сеть до 10 региональных маршрутов", — сказал Лебединец.
Спткер также отметил, что на данный момент по внутренним перевозкам у компании — четыре основных направления. "Совместная программа развития межрегиональных маршрутов из Махачкалы в крупнейшие агломерации РФ подтягивает большое количество людей, которые начинают генерировать рабочие места", — подчеркнул г-н Лебединец.
Он добавил, что в регионах РФ маршрутной сетью авиакомпании охватывается примерно 25 млн человек.
Как мы сообщали также ранее, Red Wings с 27 апреля планирует запустить рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Дубай (ОАЭ), сообщает перевозчик. Полеты будут выполняться дважды в неделю на российских самолетах SSJ100. Они вмещают 100 пассажирских кресел и способны летать на расстояние до 4,6 тыс. км (в базовой версии — до 3 тыс. км). Самолеты на рейсах в Дубай будут совершать техническую посадку для дозаправки в Махачкале, уточнили в Red Wings.
Отметим, что Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Компанию контролирует госкорпорация "Ростех". В парке авиаперевозчика в настоящее время - пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing-777.
Red Wings в 2022 году планирует увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.
/TOURBUS.RU
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