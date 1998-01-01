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Швейцария снимает все ограничения на въезд в страну

Визовый центр Швейцарии в Москве начнёт принимать документы на визу со 2 мая

Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает государственный секретариат по вопросам миграции.«С этого дня будут действовать обычные правила въезда», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Требование носить маски в общественном транспорте, а также магазинах и других местах, ковидные сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, пятидневный карантин были отменены в Швейцарии 1 апреля.

Для въезда в Швейцарию россиянам необходима швейцарская виза, выданная национальным консульством, или действующая многократная шенгенская виза другой страны. Визовый центр Швейцарии TLS в Москве начнёт принимать документы на визу со 2 мая.

По информации АТОР, системах бронирования туроператоров уже представлены туры в Швейцарию. Так, у туроператора PAC Group можно забронировать экскурсионные туры от двух человек с заездами до конца ноября.

«С отсутствием прямых регулярных рейсов в Швейцарию мы наблюдаем больше спрос на индивидуальные туры, чем на групповые. Добраться до городов Швейцарии можно сейчас через Стамбул, Дубай и Белград. Сегодня это основные авиахабы не только для Швейцарии, но для путешествия в страны Европы в целом», – сообщили в PAC Group.

В PAC Group добавили, что при подаче документов на визы в Швейцарию появятся новые тонкости в требуемых документах и консульских сборах. Информация об этом скоро будет опубликована на сайте туроператора.

У туроператора BSI Group представлены разные варианты отдыха в Швейцарии: экскурсионные туры, туры на панорамных поездах, отдых на озерах, оздоровительные программы на курорте Бюргеншток.

Готовые туры в Швейцарию есть и в ассортименте туроператора KMP Group. Эксперты KMP Group советуют лететь в Швейцарию со стыковкой в Стамбуле. Стоимость перелета туда-обратно, например, в период 21–28 мая, обойдется от 192 руб. на одного пассажира.

/TOURBUS.RU