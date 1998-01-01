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25 апреля
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«Азимут» 4 мая начнет рейсы из Москвы в Стамбул/ Red Wings хочет полететь на Superjet в Египет/ "Россия" полетит из Москвы в Баку
«Азимут» 4 мая начнет рейсы из Москвы в Стамбул
Авиакомпания "Азимут" с 4 мая начнет выполнять рейсы из Москвы (Внуково) в Стамбул, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться трижды в неделю: вылет из Москвы по средам, пятницам и воскресеньям в 20:00, прибытие в Стамбул в 22:40. Вылет в обратном направлении будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам в 02:40, прибытие в Москву в 08:10.
Продажа билетов уже открыта.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.
Red Wings хочет полететь на Superjet в Египет
Авиакомпания Red Wings рассматривает новые международные направления, планирует полеты на 100-местных самолетах Superjet 100 в Баку и Египет, сообщила в интервью "Интерфаксу" директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова.
"Большую часть точек, куда можно долететь из Москвы и Урала на "Суперджете" и которые открыты для России, мы уже охватили. Исключение, пожалуй, это Баку.
Мы работаем над получением разрешения на полеты в Баку из Екатеринбурга и некоторых других региональных аэропортов", — рассказала она.
По данным г-жи Аксеновой, в марте-апреле авиакомпания открыла почти 30 новых международных направлений, выполнив за это время 268 международных рейсов из Екатеринбурга, Москвы и других городов.
В парке авиаперевозчика в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing 777. Red Wings в 2022 году планирует увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.
"Россия" полетит из Москвы в Баку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 мая запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в столицу Азербайджана Баку.
Полеты будут выполняться из аэропорта "Шереметьево" ежедневно и заменят на этом направлении рейсы "Аэрофлота", говорится в сообщении компании.
На рейсах будут использоваться российские самолеты Superjet 100 на 87 кресел.
/TOURBUS.RU
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