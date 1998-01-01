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«Азимут» 4 мая начнет рейсы из Москвы в Стамбул/ Red Wings хочет полететь на Superjet в Египет/ "Россия" полетит из Москвы в Баку

«Азимут» 4 мая начнет рейсы из Москвы в Стамбул

Авиакомпания "Азимут" с 4 мая начнет выполнять рейсы из Москвы (Внуково) в Стамбул, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: вылет из Москвы по средам, пятницам и воскресеньям в 20:00, прибытие в Стамбул в 22:40. Вылет в обратном направлении будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам в 02:40, прибытие в Москву в 08:10.

Продажа билетов уже открыта. "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Red Wings хочет полететь на Superjet в Египет

Авиакомпания Red Wings рассматривает новые международные направления, планирует полеты на 100-местных самолетах Superjet 100 в Баку и Египет, сообщила в интервью "Интерфаксу" директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова.

"Большую часть точек, куда можно долететь из Москвы и Урала на "Суперджете" и которые открыты для России, мы уже охватили. Исключение, пожалуй, это Баку.

Мы работаем над получением разрешения на полеты в Баку из Екатеринбурга и некоторых других региональных аэропортов", — рассказала она.

По данным г-жи Аксеновой, в марте-апреле авиакомпания открыла почти 30 новых международных направлений, выполнив за это время 268 международных рейсов из Екатеринбурга, Москвы и других городов.

В парке авиаперевозчика в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing 777. Red Wings в 2022 году планирует увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.

"Россия" полетит из Москвы в Баку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 мая запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в столицу Азербайджана Баку.

Полеты будут выполняться из аэропорта "Шереметьево" ежедневно и заменят на этом направлении рейсы "Аэрофлота", говорится в сообщении компании.

На рейсах будут использоваться российские самолеты Superjet 100 на 87 кресел.

/TOURBUS.RU