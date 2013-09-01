Аэропорт "Внуково" в связи с "непростой ситуацией" в авиаотрасли работает над оптимизацией расходов, ввел режим простоя для сотрудников, сообщили в пресс-службе аэропорта. "Аэропорт "Внуково" вынужден сокращать расходы. В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени", — сообщил представитель "Внуково", которого цитирует «Интерфакс».

В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС.

По состоянию на 19 апреля "решение о сокращении персонала аэропорта "Внуково" не принималось", добавили в пресс-службе. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщалось в конце марта, аэропорт "Шереметьево" и его дочерние компании на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций также отправили в простой 20% сотрудников. В "Домодедово" заявили, что менеджмент обсуждает перевод персонала к неполной занятости и сменным графикам работы, основанным на фактическом объеме перевозок.

По информации «Интерфакса», Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла в феврале 2022 года вырос на 30% в сравнении с тем же месяцем 2021 года, до 4,6 млн человек, сообщала Росавиация.

В марте пассажиропоток "Домодедово" упал на 24% относительно марта 2021 года, до 1,3 млн человек, сообщал аэропорт. Другие аэропорты Московского авиаузла не отчитывались о перевозках за прошлый месяц. Статистика Росавиации также не публиковалась.

Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозировали, что все российские авиакомпании перевезут в марте около 5,2 млн человек: это на 20% меньше, чем годом ранее

Два источника газеты «Известия», знакомых с реализуемыми в авиагавани мерами, добавили, что 30% штата Внуково также выданы предписания о последующем сокращении. По словам одного из собеседников, предписание — это перестраховочный инструмент: чтобы уволить сотрудника, нужно время, а менеджменту в текущих условиях сложно прогнозировать, будет ли расти пассажиропоток и когда. Если показатели будут сохраняться на текущем уровне, то руководство будет продлевать простой и сохранять штат. Но если объем работ будет уменьшаться и дальше, то аэропорту придется сокращать сотрудников, сообщил источник, близкий к руководству авиагавани.

Топ-менеджер одного из аэропортов, входящего в топ-10, рассказал «Известиям», что сокращения могут начаться уже осенью — тогда авиакомпании переходят на зимнее расписание и количество рейсов снижается, а в канун летнего сезона сокращать нерационально.

Сегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек. Поэтому сокращение может коснуться 1000–2000 человек, - отмечает издание.

/TOURBUS.RU