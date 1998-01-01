Дмитрий Чернышенко: Ростуризм зарезервировал средства для осеннего этапа кешбэка

Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка на путешествия по России, о сроках его реализации ведомство объявит позднее, сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко, - сообщает «Интерфакс».

«В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период. Ростуризм зарезервировал средства на эти цели. О датах мы дополнительно сообщим», — сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как напомнил г-н Чернышенко, всего в этом году программой кешбэка воспользовались более 2,5 млн россиян, им возвращено почти 8,5 млрд рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил около 44 млрд рублей.

«Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спрос граждан на внутренний туризм. Если сравнивать этот год с предыдущим, путешествия по России с кешбэком туристы стали бронировать в пять раз чаще.

Можно утверждать, что программы туристического и детского кешбэка в текущей экономической ситуации оказались крайне востребованными», — сказал вице-премьер.

Родители по состоянию на конец апреля приобрели 170 тыс. путевок в лагеря для своих детей в рамках программы детского туристического кешбэка, добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На сегодняшний день куплено 170 тыс. путевок, родителям возвращена сумма более 2,5 млрд рублей. В прошлом году в программе участвовали более 1,5 тыс. лагерей, это около 70% от их общего числа. В этом году мы прогнозируем увеличение количества лагерей, которые участвуют в программе, до 1,8 тыс.

Практически все лагеря будут подключены. По просьбам родителей и общественных организаций включили также летние палаточные лагеря», — сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Г-н Чернышенко подчеркнул, что правительство обращает особое внимание организаторов отдыха на соблюдение всех норм и правил, так как отдых «должен быть комфортным и безопасным».

Как напомнил г-н Чернышенко, из резервного фонда на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. За счет этих средств около 450 тыс. ребят смогут отдохнуть и поправить здоровье в лагерях с 50% скидкой.

Отметим, что программа детского кешбэка стартовала в ночь на 31 марта и продлится до 31 августа. В ее рамках родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря с кешбэком 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. В поездку дети могут отправиться с 1 мая по 30 сентября.

/TOURBUS.RU