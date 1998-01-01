Росавиация в десятый раз продлила запрет на полеты в 11 южных аэропортов

В частности, до 1 мая продлен запрет на полеты в аэропорты Симферополя, Анапы и Геленджика

Росавиация уже в десятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центра и юга России, в этот раз до 1 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс». Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация отмечает, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля.

Напомним, что ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщала, что туроператоры фиксируют снижение бронирований туров в Крым и аннуляции уже запланированных поездок из-за транспортных проблем – аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт, а билеты на поезда на майские праздники уже раскуплены.

"По данным онлайн-сервисов бронирования отелей, за последние две недели Крым демонстрирует худшие показатели среди наиболее востребованных у туристов российских регионов.

По большинству внутренних направлений спрос вырос по сравнению с прошлым годом, но по Крыму, Краснодарскому краю, Москве и Калининградской области наблюдается снижение бронирования. На Крым также приходится наибольшее число аннуляций", — рассказала она.

Туроператоры, по ее словам, также сообщают об аннуляциях туров. Причем их число растет после каждого сообщения о продлении закрытия аэропортов юга России.

Между тем министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко также сообщил, что дефицит билетов на полуостров уже заметен и на майские праздники, и на летний сезон.

Глава Ростуризма Зарина Догузова при этом сообщала, что больших проблем с тем, чтобы добраться летом на отдых в Крым, у туристов не будет, несмотря на закрытие аэропорта Симферополя. По ее словам, основное число туристов летом в Крым приезжает на автомобилях либо по железной дороге - более 60%.

/TOURBUS.RU