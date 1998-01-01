«Аэрофлот» снова полетит на Мальдивы в мае

Ежедневные рейсы Москва — Мале планируется осуществлять на лайнерах Airbus A-330

Авиакомпания «Аэрофлот» вернула в свое расписание прямые рейсы на Мальдивы. Рейсы Москва-Мале SU 0320 заявлены с 13 мая и далее ежедневно, их планируется выполнять на Airbus A-330. Заявленное время вылета 21:35, время в пути - 9 часов 10 минут.

Обратный рейс SU 0321 запланирован на 14 мая, вылет в 10:05 по местному времени, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Ранее источники АТОР предполагали, что Мале войдет в новую маршрутную сеть, которую перевозчик формирует в «дружественные страны». В этом списке также имеются Шри-Ланка (полеты возобновились с 8 апреля) и Индия. По неофициальной информации, нацперевозчик скоро официально объявит и о возобновлении рейсов из Москвы на Мальдивы.

Есть также пока не подтвержденная информация, что «Аэрофлот» (или входящая в его группу «Россия») может в мае возбновитьь рейсы в Индонезию на остров Бали.

Стоимость билетов на прямые рейсы до Мале на данный момент неизвестна – в системе продаж их пока нет, а 13 мая можно улететь в Мале через Коломбо, рейс Коломбо-Мале выполняется SriLankian Airlines. Цена такого перелета на одного во одну сторону начинается от 58.712 руб.

Cпрос на туры на Мальдивские острова, упавший почти до нуля в начале марта из-за проблем с авиасообщением, в апреле резко вырос, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В начале марта, после остановки прямого авиасообщения, туроператоры фиксировали спад продаж туров на Мальдивы практически до нуля – на 85-90% по сравнению с февральскими показателями. Данные туркомпаний подтверждаются статистикой министерства туризма архипелага: в феврале 2022 года туда приехало более 20 тыс. российских туристов. А в марте в 2,5 раза меньше – 8,8 тыс., причем половина из них – в первую неделю месяца", — говорится в сообщении.

Напомним, что, как сообщал ранее АТОР, уже со второй половины марта спрос на Мальдивы начал медленно восстанавливаться - туристы перешли на стыковочные рейсы иностранных авиакомпаний – Emirates, Etihad, Qatar Airways, flydubai и других.

"В апреле спрос продолжил расти, в первую очередь, из-за укрепления рубля. Кроме того, ситуация относительно стабилизировалась в психологическом плане: туристы видят, что туроператоры продолжают работать, самолеты летают, а Мальдивы остались открытыми для россиян. И обеспеченные клиенты возвращаются к привычному отдыху", — подчеркивают в ассоциации.

По ее данным, сейчас ведущие туроператоры по направлению отмечают рост продаж в 2-3 раза по сравнению со второй половиной марта, но из-за отсутствия прямых рейсов не ждут полного восстановления турпотока. Основные бронирования идут на апрель-май, немного – на июнь-июль.

/TOURBUS.RU