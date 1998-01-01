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22 апреля
Мэрия столицы выделит гранты на развитие делового и молодежного туризма

Кроме того, предусмотрены субсидии за привлечение в Москву туристов старшего возраста


 

Сергей Собянин подписал решение о поддержке столичной туристической индустрии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство окажет финансовую поддержку мероприятиям в сфере делового и молодежного туризма, проводимым в столице, а также направит субсидии на привлечение туристов старшего поколения. Постановление по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин", — рассказали в ведомстве..

 

Отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, устраивающие деловые мероприятия продолжительностью не менее двух дней, смогут получить грант из бюджета города для частичной компенсации своих затрат.

 

Аналогичная финансовая поддержка предусмотрена для организаторов международных, всероссийских и региональных проектов в сфере молодежного туризма. Максимальная сумма возмещения затрат на каждый — до 10 миллионов рублей

 

Ожидается, что такая финансовая поддержка позволит увеличить количество конференций, конгрессов, форумов в сфере делового и организованного молодежного туризма и станет стимулом для развития этой отрасли экономики Москвы.

 

Кроме того, правительство Москвы компенсирует расходы туроператоров на привлечение в город туристов старшего поколения в возрасте 55+. Базовый размер компенсации — 1000 рублей за каждого туриста. Сумма может быть увеличена в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий, — уточнили в пресс-службе

 

"Что касается граждан старшего поколения, то, как правило, они обладают меньшими возможностями для самостоятельного финансирования поездок. Выделение бюджетных субсидий увеличит мобильность этой категории туристов, а также позитивно скажется на развитии столичной индустрии гостеприимства", — добавили в пресс-службе.

/TOURBUS.RU


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