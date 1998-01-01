Новости В Турции создается уже вторая авиакомпания для перевозки российских туристов Вслед за Southwind Airlines рейсы из России в Анталью на четырех «боингах» планирует начать MGA Aviation

В Анталье создадут вторую авиакомпанию для доставки российских туристов на средиземноморские курорты, сообщает портал Airporthaber, который цитирует «Интерфакс». "Авиакомпания под названием MGA Aviation уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Для полетов будут задействованы четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777", — пишет издание. Как отмечает портал, сроки запуска полетов между аэропортами России и курортами Турции не названы. Новая турецкая авиакомпания связана с крупнейшим российским чартерным перевозчиком AZUR air. В перспективе MGA Aviation планирует выйти и на другие рынки, - отмечает издание. По данным источников АТОР, Анталья станет авиахабом для перевозок российских туристов в страны ЮВА, Египта, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Также стало известно, что компания с таким названием была учреждена еще в 2010 году для обслуживания самолетов российской Utair, с которой тогда сотрудничал туроператор ANEX Tour . Напомним, что ранее сообщалось, что новая турецкая авиакомпании Southwind, ориентированная на путешественников из России и тоже базирующаяся в Анталье, может начать полеты в конце мая. Как сообщает портал Airportрhaber, турецкое Генуправление гражданской авиации уже получило заявку на регистрацию нового перевозчика, процесс может пройти в ускоренном режиме. В парке этой компании пока заявлены пять лайнеров Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. По информации АТОР, Southwind Airlines уже открыла набор бортпроводников: это должны быть граждане Турции не старше 30 лет, которые проживают в Анталье, имеют соответствующий опыт работы, владеют английским, а лучше русским языком. По данным источников АТОР, за Southwind стоят бизнес-структуры, связанные с туроператором PEGAS Touristik и аффилированной с ней авиакомпанией Nordwind. Ранее турецкая газета Sabah сообщила, что "обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании". "Билеты на новые рейсы, вероятно, будут продавать только в рамках турпакетов, - заявил на днях в эфире "Коммерсант ФМ" председатель Cовета директоров холдинга «ВИП Сервис» Дмитрий Горин. - Только одна авиакомпания не решит всех вопросов. Но она может помочь существенно упростить именно формирование туристических пакетов через туроператоров, которые сейчас ограничены в количестве как авиакомпаний, так и доступных рейсов. Турция — это то направление, где фактически более 90% перелетов — турпакеты». По информации АТОР, планы по созданию собственного авиаперевозчика, ориентированного на российский рынок, есть и у Coral Travel. Подробностей этого проекта пока нет, но эксперты уверены, что этот крупный игрок на турецком направлении не останется без собственной перевозки, тем более, что турецкие власти смягчили условия для регистрации новых авиакомпаний. Так, теперь вместо пяти обязательных самолетов во флоте будущему перевозчику потребуется только три. Существенно снижен и первоначальный взнос на обеспечение деятельности авиапредприятия: вместо 15 млн долларов нужно заявить только 6 млн долларов. /TOURBUS.RU

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