Новости Cергей Корнеев: «В этом году Петербург примет от 5 до 6 млн туристов» В ходе прошедшей пресс-конференции глава Комитета по развитию туризма С-Петербурга рассказал о «беспрецедентных» мерах по поддержке туротрасли Северной столицы

Власти Петербурга рассчитывают, что город в этом году примет до 6 млн туристов, заявил глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в ходе прошедшей вчера в пресс-центре «Интерфакса» пресс-конференции. «Основной прогноз: от 5 до 6 млн. Это работа с российскими туристами в благоприятной ситуации. Показатели выше 6 млн прогнозировать трудно. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в мире, это я уже про иностранный турпоток. Но могу сказать следующее: в 2019 году, до пандемии, иностранных туристов в городе было чуть больше половины, из 5,5 млн 60% приезжали из стран, которые сейчас не присоединились к санкциям», – пояснил Сергей Корнеев. Ранее, по его словам, на въездном рынке первое место занимал Китай, далее следовали страны Ближнего Востока, Иран, Индия, Вьетнам, другие государства Азии и Латинской Америки. Страны СНГ, включая Казахстан и Азербайджан, тоже выступают интересными потенциальными рынками для Петербурга. «Будем работать с этими странами. Понимаем, что в 2019 году, с одной стороны, 60% туристов – это страны Ближнего Востока, Азии. Но с другой, мы там не дорабатывали, потому что каждая из этих стран на 10-15% увеличивала выезд своих граждан за рубеж, а мы получали около 1% от этого турпотока. Поэтому надо с ними работать, мы готовим серию презентационных мероприятий и информационных кампаний», – сказал глава комитета. По информации г-на Корнеева, в допандемийном 2019 году Петербург принял 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн – иностранцы, которые принесли 60% оборота всей туристической сферы города. В 2021 году в Петербург приехали 250 тысяч зарубежных гостей, а также 5,8 млн российских туристов. Все они принесли в экономику города 234 млрд рублей, бюджетные поступления в 2021 году составили около 20 млрд рублей. Оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности Петербурга, принял решение обнулить региональные налоги для предприятий сферы гостеприимства до конца 2022 года, рассказал также Сергей Корнеев. Он назвал это решение беспрецедентным. По его словам, под него подпадают все предприятия и организации индустрии гостеприимства. Так, указал г-н Корнеев, льгота по земельному налогу важна для санаториев, курортных комплексов и пригородных гостиниц с крупными участками, налог на имущество — для гостиниц, конгрессных центров, выставочных комплексов. Кроме того, Смольный намерен снизить ставку по упрощенной системе налогообложения по всем видам деятельности, связанным со сферой туризма, до 3% (доходы) и 5% (доходы минус расходы). Это решение призвано помочь малому и среднему бизнесу, включая гостиницы, хостелы, турфирмы. По словам г-на Корнеева, также будут предусмотрены льготные займы общей суммой до 200 млн рублей для сохранения занятости в малых и средних предприятиях индустрии гостеприимства. "Общая оценка стоимости этих мер поддержки — дополнительно еще 1 миллиард рублей к тому миллиарду, которым уже оценивается 50-процентная скидка по налогам на землю и на имущество. То есть всего 2 млрд рублей — это те льготы на 2022 год, которые предоставляются всем организациям, связанным с индустрией гостеприимства города", — сказал Сергей Корнеев. В ближайшее время предложения будут внесены в Заксобрание в виде законодательной инициативы, добавил он. Кроме того, власти Петербурга предложат федеральному центру обнулить НДС для кафе и ресторанов, работающих при гостиницах, сообщил глава комитета по развитию туризма. "Мы уже направили и будем направлять часть предложений, связанных с обнулением НДС на федеральном уровне для общественного питания при гостиницах. Было принято очень важное федеральное решение о нулевой ставке НДС для гостиниц, но мы понимаем и обсуждали это с нашими гостиничными предприятиями — это всегда единый комплекс: гостиница и ресторан при гостинице, который обеспечивает питание гостей. Эту ситуацию надо, мы считаем, уравнять", — сказал г-н Корнеев. Глава комитета добавил, что власти Петербурга также поддерживают и призыв бизнеса к обнулению НДС для туроператоров. "Такое предложение приходило от бизнеса, и мы тоже будем направлять его на федеральный уровень", — заключил г-н Корнеев. /TOURBUS.RU

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