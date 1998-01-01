«Роза Хутор» открывает летний сезон под девизом «Горы отражаются в тебе»

Новый летний сезон на курорте «Роза Хутор» официально стартует 29 апреля. В этом году он пройдет под слоганом «Горы отражаются в тебе», символизирующим захватывающую красоту летних гор, возможность единения с природой и энергетической перезагрузки. Гостям будет предложена разнообразная программа полноценного отдыха, включающая самый широкий набор активных мероприятий для взрослых и детей, - рассказали нам в пресс-службе курорта.

Приоритетным направлением по-прежнему будет развитие природного туризма в горах. В этом летнем сезоне сеть пеших троп достигнет 110 км (в 2021 году их было 100). Впервые для приема туристов будет открыт кемпинг «Нахазо», расположенный на южном склоне хребта Аибга. К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около 7 км (в одну сторону).

В этом летнем сезоне курорт совместно с Сочинским национальным парком предложит 13 пеших маршрутов разной степени сложности, включая посещение уникального парка водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад – «Золотой» (77 метров). Ожидается, что из-за рекордно снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.

«Сегодня мы наблюдаем рост интереса к альтернативным видам отдыха, прежде всего к тем, что позволяют городским жителям погрузиться в «дикую» природу, зарядиться ее красотой и энергией. И мы готовы предоставить нашим гостям целый набор таких увлекательных, безопасных и комфортных путешествий в горы - разной продолжительности, сложности, уровня подготовки и тп. Мы будем и дальше продвигать культуру летнего отдыха в горах и развивать необходимую для этого инфраструктуру», - отмечает генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Информация о пеших маршрутах доступна в Центре активного отдыха «Роза Хутор», некоторые из них предполагают обязательное сопровождение опытным гидом-проводником. При этом гости курорта смогут отправиться не только в горные походы, но и совершить различные велопрогулки по его окрестностям. Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этно-хуторе «Шишин двор», на живописном склоне хребта Аибга. Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы.

Здесь располагается козья ферма, птичник, пасека, сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов. Недалеко находятся популярные у туристов Хаски-хутор и Оленья ферма.

На курорте «Роза Хутор» продолжит работать семейный веревочный «Йети Парк»: маршруты которого разделены на зоны и интересны как самым маленьким посетителям, так и взрослым: препятствия на высоте 22-метра никого не оставят равнодушными.

Вновь откроет свои двери Детская Горная Академия, где юные гости смогут в игровой форме освоить массу практических навыков для выживания в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь. Курорт предлагает уникальный практикум в сфере орнитологии «Тайная жизнь птиц», направленный знакомство с миром пернатых, обитающих на «Роза Хутор». Среди популярных развлечений для детей – «Корпорация шалостей» в Роза Долине и Детский клуб Riders в Горной Олимпийской деревне.

Впервые в этом летнем сезоне на курорте планируется проводить детские спортивные соревнования «Хуторенок» по трем дисциплинам – сухой слалом, заезды на беговелах и на самокатах.

Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» предлагает не только зону Rosa Beach в Роза Долине, где можно с ветерком прокатиться на троллее «Полет Орла» (протяженность 240 метров), но и SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Для тех, кто предпочитает морские купания будут организованы регулярные шаттлы – для поездок на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности.

В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы – подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне. Интересен для посещения в любое время года этнографический комплекс «Моя Россия», где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны.

В ходе всего летнего сезона будет работать концертный зал Роза Холл, где ожидаются выступления популярных артистов и коллективов.

«Мы будем открывать летние объекты и активности постепенно – в зависимости от их готовности и погодных условий. И как всегда сделаем все возможное, чтобы наши гости получили самые позитивные впечатления и оздоровительный эффект от отдыха среди горных вершин», - заключил Александр Белокобыльский.

/TOURBUS.RU