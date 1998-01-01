Правительство выделяет средства на субсидирование авиаперевозок и строительство быстровозводимых отелей

На поддержку авиарейсов будет выделено 100 млрд руб., на программу строительства гостиниц — 4,5 млрд

Правительство РФ выделит авиакомпаниям 100 млрд руб. на частичное возмещение расходов при выполнении внутренних перевозок в условиях санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан", — заявил г-н Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, сообщали ранее в пресс-службе кабмина. Распорядителем субсидий будет Росавиация.

Выделить авиакомпаниям порядка 100 млрд руб. на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь этого года ранее поручал президент. Средства будут выделяться ежемесячно исходя из фактического пассажирооборота, пояснял глава Минтранса Виталий Савельев.

Ранее в апреле правительство выделило авиакомпаниям 19,5 млрд руб. на возврат пассажирам денег за билеты на рейсы, которые были отменены из-за санкций. Закрытые аэропорты юга и центральной части РФ получили 1,5 млрд руб. на частичную компенсацию операционных расходов.

Правительство РФ также выделит 4,5 млрд рублей на строительство быстровозводимых отелей в регионах, сообщил также Михаил Мишустин.

"Правительство продолжит поддерживать туристскую отрасль. Прежде всего, речь идет о формировании современной, красивой гостиничной инфраструктуры. Каким бы красивым и уникальным ни было бы место, если там нет базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более, что многие путешествуют с детьми.

Сегодня выделим 4 млрд рублей 19 субъектам РФ с высоким потенциалом развития туризма. Средства пойдут на поддержку свыше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей. А это не менее 2,5 тыс. номеров", — сказал он на заседании правительства.

По его словам, важно, что в этой работе активное участие принимает и бизнес – предприниматели готовы вложить в такие проекты также более 4,5 млрд рублей частных инвестиций.

"Это позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд. Наступает сезон отпусков, и наши граждане будут больше времени проводить на природе, путешествовать по регионам. Для этого нужно создавать хорошие условия", — подчеркнул премьер.

/TOURBUS.RU