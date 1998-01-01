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21 апреля
Россия закрывает консульства балтийских стран в Петербурге и Пскове
Также стало известно о фактическом прекращении работы российского консульства в Хорватии
Россия закроет генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове, сообщается на сайте МИДа, который цитирует РБК.
Также сегодня стало известно, что посольство России в Хорватии 25 апреля прекращает оказание консульских услуг гражданам РФ.
"Решение правительства Хорватии о существенном сокращении числа персонала посольства, включая сотрудников консульского отдела, практически лишает посольство РФ в Хорватии возможности оказывать консульские услуги, как это происходило ранее", — говорится в сообщении дипмиссии.
Как отметили в посольстве, с 25 апреля консульский отдел будет принимать обращения российских граждан о возникающих сугубо экстренных гуманитарных случаях по электронной почте (zagreb@dks.ru), которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Прием обращений по телефону невозможен.
/TOURBUS.RU
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