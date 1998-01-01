Россия закрывает консульства балтийских стран в Петербурге и Пскове

Россия закроет генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярию генконсульства Эстонии в Пскове, сообщается на сайте МИДа, который цитирует РБК.

«Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются персонами нон грата, а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений — неприемлемыми», — говорится в сообщении МИДа.

Указанные лица должны покинуть Россию «в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран», добавили в ведомстве.



Так ведомство ответило на закрытие российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии (город Тарту). Решение принято «на основе принципа взаимности».

О закрытии генконсульства России в Клайпеде литовские власти сообщили накануне, 20 апреля. В начале месяца страна также отозвала своего посла в России и предписала российскому послу покинуть Литву.



Вслед за ней уровень дипломатических отношений понизила и Латвия. Накануне она выслала 13 сотрудников дипмиссии и закрыла два генконсульства — в Даугавпилсе и Лиепае. Эстония решила выслать 14 сотрудников российского посольства, закрыть консульство в Нарве и канцелярию в Тарту.





Также сегодня стало известно, что посольство России в Хорватии 25 апреля прекращает оказание консульских услуг гражданам РФ.

"Решение правительства Хорватии о существенном сокращении числа персонала посольства, включая сотрудников консульского отдела, практически лишает посольство РФ в Хорватии возможности оказывать консульские услуги, как это происходило ранее", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, с 25 апреля консульский отдел будет принимать обращения российских граждан о возникающих сугубо экстренных гуманитарных случаях по электронной почте (zagreb@dks.ru), которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Прием обращений по телефону невозможен.

/TOURBUS.RU