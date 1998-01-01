Крым теряет туристов из-за транспортных проблем

Туроператоры фиксируют снижение бронирований туров в Крым и аннуляции уже запланированных поездок из-за транспортных проблем – аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт, а билеты на поезда уже раскуплены, сообщила в интервью «Интерфаксу» в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По данным онлайн-сервисов бронирования отелей, за последние две недели Крым демонстрирует худшие показатели среди наиболее востребованных у туристов российских регионов.

По большинству внутренних направлений спрос вырос по сравнению с прошлым годом, но по Крыму, Краснодарскому краю, Москве и Калининградской области наблюдается снижение бронирования. На Крым также приходится наибольшее число аннуляций", — рассказала она.

Туроператоры, по ее словам, также сообщают об аннуляциях туров. Причем их число растет после каждого сообщения о продлении закрытия аэропортов юга России.

"Отсутствие авиасообщения оказалось ключевым фактором, тем более что авиакомпании приучили за последние годы туристов к доступным ценам. Железнодорожные билеты дороже, к тому же их уже давно нет в продаже. В Крым ходит мало поездов и у них ограниченное количество вагонов.

У туристов возникает очень много вопросов, как добраться до места отдыха. В туркомпаниях отмечают, что их активность в разы ниже, чем в прошлом году. Некоторые переносят даты приезда с апреля-мая на июль-август", — добавила эксперт.

Ирина Тюрина добавила, что из-за низкого спроса на майские праздники многие отели перенесли открытие с начала мая на его конец или даже на июнь.

"Отельеры и туроператоры прогнозируют, что на майские праздники крымские отели, скорее всего, заполнятся автотуристами. В основном, они приедут из близлежащих регионов. Кроме того, на свои курорты отправятся сами жители полуострова. Но насколько высоким будет спрос и в этом сегменте, пока сказать трудно", — подчеркнула представитель РСТ.

По ее словам, в Крыму, тем не менее, рассчитывают, что ситуация наладится к летнему сезону и активно готовят пляжи и другую инфраструктуру.

Как отмечает «Интерфаск», на прошлой неделе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что дефицит билетов на полуостров уже заметен и на майские праздники, и на летний сезон.

Глава Ростуризма Зарина Догузова при этом рассказала, что больших проблем с тем, чтобы добраться летом на отдых в Крым, у туристов не будет, несмотря на закрытие аэропорта Симферополя. По ее словам, основной туристический поток летом в Крым приезжает на автомобилях либо по железной дороге.

/TOURBUS.RU