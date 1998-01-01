Новости Зарина Догузова открыла отечественный круизный сезон Ожидается, что в этом году в речные круизы по стране отправятся не менее 700 тыс. россиян

Глава Ростуризма Зарина Догузова в среду объявила о начале круизного сезона в России: из Волгограда отправится первый речной круиз по Волге, - сообщил «Интерфакс». "Именно отсюда стартует навигация по России. Именно отсюда отправляется первый теплоход "Александр Невский", — сказала г-жа Догузова во время церемонии открытия навигации в Волгограде. Она отметила, что круизы — это один из самых динамично развивающих видов отдыха: возможность сочетать отдых на воде с комфортным форматом "все включено", а также возможность посетить за одно путешествия десятки городов и не тратить время на дорогу. По словам главы Ростуризма, выбирают круизы, как семьи с детьми и взрослое поколение, так и молодежь. "Вообще, в России одна из самых протяженных водных магистралей в мире. И в этом сезоне наших туристов готовы принять сотни маршрутов, сотни круизов. Разных по продолжительности от трех дней до трех недель", — добавила Догузова. По ее данным, в этом году около 700 тыс. россиян смогут оправиться в круизы. Уже около 100 тыс. человек приобрели круизы, порядка 20% — куплено по программе туристического кешбэка. В частности, Волга самый популярный маршрут. Река объединяет 15 регионов страны, десятки городов. По данным Ростуризма, круизный сезон в 2022 году продлится до начала октября. Российские компании предлагают на выбор более 700 круизов по 150 разным маршрутам с отправлением из 21 города. Ожидается, что популярность такого вида отдыха вырастет на 30%. Около 100 тыс. человек с начала года приобрели круизы по рекам России с кешбэком 20%, до конца года число пассажиров речных теплоходов вырастет до 700 тыс., сообщила также глава Ростуризма . «Круизы с каждым годом становятся популярнее: к примеру, только по нашей программе туристического кешбэка за "весеннее" окно продаж количество бронирований круизных туров по сравнению с прошлым годом выросло в семь раз. Всего с начала года круизов с кешбэком уже купили около 100 тысяч человек. По данным круизных туроператоров, сегодня каждый пятый турист отправляется в круиз по программе. С учетом растущего спроса, по нашим прогнозам, всего в этом сезоне около 700 тыс. человек выберут отдых в круизах», — сказала она. По ее словам, тенденция последнего времени – рост популярности круизов у молодых туристов. "Круизы становятся все более и более популярны среди молодых людей, а тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чащи стали выбирать «новые туристы», то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха. Признаюсь, я сама планирую провести майские каникулы в круизе по Волге", — подчеркнула Догузова. Зарина Догузова провела также в Волгограде встречу с представителями турбизнеса, где обсуждали развитие туристической инфраструктуры в регионе, создание условий для отдыха на Волге, строительство кемпингов и модульных отелей, обустройство маршрутов, создание привлекательной для туристов среды в историческом центре города. «На совещании прозвучала идея разработать детские круизные маршруты. Ее предложил руководитель отделения Российского союза туриндустрии в Волгоградской области, директор компании «Круиз» Алексей Растегаев. Он отметил, что программа круиза будет создана совместно с представителями других регионов. Мы готовы разработать дорожную карту проекта и до конца июня ее представить в Ростуризм. Для этого мы создадим рабочую группу», – заявила Зарина Догузова. /TOURBUS.RU

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