Израиль вновь будет субсидировать рейсы в Эйлат в зимнем сезоне

Эксперты отмечают, что все формальности для осуществления туристической перевозки из России в Эйлат сняты

Министерство туризма Израиля объявило о возобновлении в предстоящем зимнем сезоне программы финансовой поддержки авиарейсов в аэропорт Рамон, чтобы снова привлечь иностранных туристов в Эйлат, - сообщила сегодня Ассоциация туроператоров.

Согласно директиве, программа будет действовать с 1 сентября 2022 года до конца мая 2023 года (за исключением периодов с 9 по 16 октября 2022 г. и с 5 по 13 апреля). Каждая авиакомпания, выполняющая не более 75 рейсов в неделю из одного и того же аэропорта в Эйлат, получит субсидию в размере 60 евро на одного пассажира.

В прошлые годы программа стимулирования привлекала в курортный город до 45 международных рейсов в неделю.

По информации туроператоров, пока что Минтуризма Израиля не объявлял в России сбор заявок на участие в программе, запланированной на зимний сезон 2022-2023.

В неофициальных комментариях АТОРу представители российского турбизнеса подчеркнули, что очень надеются на продолжение поддержки израильской стороны. «Это важно особенно сейчас, когда отдельные иностранные партнеры отворачиваются от российского рынка. Мы надеемся, что западные санкции не станут причиной для Израиля отказать российскому туризму в субсидировании чартеров и маркетинговой поддержке», – прокомментировал представитель одной из туркомпаний.

«Субсидии за рейсы помогут сделать туристический продукт более доступным по цене и привлекательным для туристов», – отметил топ-менеджер туроператорской компании, давно работающей на израильском направлении.

Эксперты отмечают, что все формальности для запуска туристической перевозки из России в Эйлат сняты: Оперштаб с 9 апреля отменил ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Израиль.

В свою очередь, Израиль тоже открыт для российских туристов, независимо от статуса вакцинации.

Главную проблему в восстановлении рейсов в Израиль туроператоры видят в отсутствии необходимых провозных мощностей, в первую очередь, из Москвы.

По мнению специалистов, более вероятен запуск чартеров в Эйлат из тех городов России, откуда могут долететь «Сухие»: это Сочи, Краснодар, Минводы, Ростов-на-Дону. Таким образом, в пуле потенциальных перевозчиков – авиакомпании «Россия», «ИрАэро», «Азимут» и Red Wings, в авиапарке которых есть «суперджеты».

По мнению экспертов АТОР, наиболее подходящим для этого является Сочи, где уже создается авиахаб. Но согласятся ли туристы лететь в Эйлатс пересадкой в Сочи – это большой вопрос, на который у туроператоров нет однозначного ответа.

/TOURBUS.RU