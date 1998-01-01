Более половины россиян проведут предстоящие праздники дома

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о планах россиян на майские праздники.

Выяснилось, что более половины россиян собираются провести предстоящие майские каникулы дома (55%). С 2019 года доля «домоседов» среди наших сограждан снизилась на 8 п.п. (2019 г. — 63%). На столько же за последний год выросла доля планирующих провести майские праздники на даче (42%, +8 п.п. с 2021 г.).

Предпочтут внутренний туризм — поездку в другой город или село — еще 8% наших сограждан. Черноморское побережье Кавказа и Крым — менее популярные пункты назначения, туда собираются поехать 3% и 2% соответственно.

Среди представителей старшего поколения и жителей городов-миллионников поедет за город каждый второй (49% и 48%). Граждане 25-34 лет и жители обеих столиц чаще других сообщали о своих планах совершить путешествие по России (15% и 13% соответственно).

Те, кто планирует отдыхать на майские, считают, что им удастся это сделать (70%): рассчитывают полностью восстановить свои силы 34%, частично — 36%. Наиболее оптимистичного взгляда придерживаются молодые люди 18-24 лет (84%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (81%).

Надеются отдохнуть и россияне, планирующие провести майские праздники на даче (79%), среди домоседов эта доля ниже — 64%. Четверть россиян полагают, что отдохнуть на предстоящих каникулах у них не получится (27%).

Отменить планы на майские праздники пришлось 15% россиян. Не удастся осуществить задуманное в предстоящие каникулы чаще гражданам 25-44 лет (25-34 лет — 23%, 35-44 лет — 20%) и жителям обеих столиц (21% vs 11% среди жителей сел).

Ничего не планировали на предстоящие длинные выходные 85%.

/TOURBUS.RU