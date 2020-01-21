Авиакомпания S7 Airlines покинула международный авиаальянс Оneworld

«Аэрофлот» также не исключил, что может разорвать соглашение с альянсом SkyTeam

S7 Airlines с 19 апреля приостановила действие соглашения с международным альянсом Оneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, сообщает перевозчик.

"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Оneworld. В такой ситуации S7 Airlines и oneworld приняли совместное решение с 19 апреля приостановить действие соглашения.

Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса Оneworld будут временно недоступны", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что начисление и списание миль проводится в штатном режиме. При этом временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines с 1 марта, British Airways и Iberia с 14 марта, Alaska Airlines с 8 апреля.

"Запросы на восстановление миль за полеты, совершенные до этих дат, будут обработаны в течение 45 дней. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов", — сообщает перевозчик.

По информации АТОР, некоторые участники альянса уже приостановили выписку премиальных билетов и начисление миль для клиентов S7. American Airlines – с 1 марта, British Airways и Iberia – с 14 марта, Alaska Airlines – с 8 апреля 2022 года. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов.

Альянс Оneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. Вместе эти авиакомпании ежедневно выполняют более 14 тыс. рейсов по почти 1 тыс. направлениям по всему миру.

В альянс помимо S7 входят авиакомпании Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, SriLankan Airlines, а также Fiji Airways в качестве партнера oneworld Connect.

S7 Airlines стала полноправным членом глобального авиационного альянса oneworld в ноябре 2010 года

В то же время, согласно сообщению РИА «Новости» национальный российский перевозчик «Аэрофлот» также не исключает свой выход из альянса SkyTeam.

Расставание с объединением названо в отчете перевозчика «последствием санкций», в одном ряду с ограничением эксплуатации самолетов и иностранного программного обеспечения, ограничением или невозможность осуществления страхования, выполнения техобслуживания и ремонта. Российский перевозчик вошел в альянс в 2006 году.

В альянс SkyTeam также входят Aerolineas-Argentinas, Aeromexico, AirEuropa, Air France, China Airlines, China Eastern, Czech Airlines, американская Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, ливанская Middle East Airlines, Saudia, национальный перевозчик Румынии TAROM, Vietnam Airlines и частная китайская авиакомпания Xiamen Air. Альянс SkyTeam был образован в 2000 году.

Между тем, на сайте «Аэрофлота» все еще можно прочесть о привилегиях, доступных пассажирам, а логотип «Аэрофлота» все еще стоит на первом месте в списках членов альянса на сайте SkyTeam

Как прокомментировали сегодня в Ассоциации туроператоров, «В совокупности два из трех глобальных международных альянсов покрывали собой маршрутную сеть в несколько тысяч направлений по всей планете. Часто летающие пассажиры имели возможность воспользоваться определенными удобствами, накапливая «общие» мили альянса и тратить их на полеты, пользоваться бизнес-залами, выбирать места в салоне, повышать класс перелета, а также в ряде случаев – право на приоритетное обслуживание в аэропортах.

Но самым большим плюсом членства в альянсах, конечно, была возможность приобретения «сквозных» тарифов на разные направления по всему миру благодаря код-шеринговым и интерлайн-соглашениям».

/TOURBUS.RU