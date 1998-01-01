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20 апреля
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«Азимут» полетит из Сочи в Дубай/ «ИрАэро» отменила запланированные рейсы в Сеул/ «Ямал» отправится из северных регионов на южные курорты
«Азимут» полетит из Сочи в Дубай
Авиакомпания "Азимут" с 29 апреля начнет выполнять полеты из Сочи в Дубай, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по следующему расписанию: вылет из Сочи по пятницам в 21:25, прибытие в Дубай в 02:20 субботы, вылет в обратном направлении в 03:20 субботы, прибытие в Сочи в 06:00. Время указано местное для каждого аэропорта.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.
«ИрАэро» отменила запланированные рейсы в Сеул
Авиакомпания "ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул (Южная Корея), назначенные на 20 и 21 апреля из Иркутска и Владивостока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.
"Причина такого решения — позиция авиационных властей Южной Кореи, отказавшей в допусках. Мы собрали абсолютно все необходимые документы, но, к сожалению, получили отказ", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "ИрАэро" рассчитывала летать в Корею чартерами, по разовым допускам, а программа рейсов была рассчитана на апрель с возможностью продления. Перевозить планировалось иностранцев, так как Южная Корея в связи с COVID-19 ограничила въезд граждан РФ.
Тем не менее, по словам представителя компании, оставшиеся до конца апреля рейсы в Сеул перевозчик все еще рассчитывает выполнить, получив разрешение южнокорейских властей.
На рейсы в Сеул были заявлены российские Superjet 100.
«Ямал» полетит из северных регионов на южные курорты
Авиакомпания "Ямал" 2 мая начнет полеты по маршруту Новый Уренгой — Минводы, 4 мая откроет рейсы из Салехарда в Минводы и из Нового Уренгоя в Анапу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.
"Новые рейсы запускаются в рамках расширения географии полетов", — уточнил представитель авиакомпании.
Полеты из Салехарда в Минеральные Воды будут выполняться раз в неделю, по средам, из Нового Уренгоя в Анапу — по средам и пятницам.
Рейсы по маршруту Новый Уренгой — Минводы планируются по понедельникам и четвергам.
/TOURBUS.RU
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