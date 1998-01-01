Ростуризм подвел итоги программы туристического кешбэка

В этом году туры с кешбэком купили 2,4 млн человек на сумму около 44 млрд. руб.

По акции туристического кешбэка с начала года туристические услуги (туры и размещение в отелях) купили 2,4 млн человек. Об этом сообщила в понедельник, 18 апреля, глава Ростуризма Зарина Догузова. На карты этих туристов вернулось в общей сложности 8,4 млрд руб., - сообщает АТОР.

«Последние транзакции были совершены буквально несколько дней назад. Начисления всё еще продолжаются автоматически на карты, с которых была произведена оплата», – пояснила Зарина Догузова в ходе брифинга в Правительстве РФ.

Суммарно эти туристы приобрели туры или отдельно размещение в гостиницах на 44 млрд р.

Как напоминает АТОР, с начала года было реализована два этапа акции туристического кешбэка. Второй был дополнительным, по решению правительства он проводился с 15 марта по 15 апреля. Этап должен был закончиться раньше – 9 апреля. Но глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что акция продлена до 15 апреля. По словам Зарины Догузовой, за эту неделю туры или отдельные услуги по размещению с кешбэком купили 500 тыс. человек.

В связи с увеличение сроков акции было увеличено и ее финансирование. Ранее на два этапа кешбэка 2022 г. (весенний и осенний) было выделено пять млрд руб. Позже сумму увеличили еще на 3,5 млрд.

В Ростуризме сообщали, что осенний этап туристического кешбэка тоже состоится, несмотря на продление весеннего. Но уже сейчас очевидно, что для его проведения потребуется дополнительное финансирование из государственного бюджета. По оценкам экспертов, всего на год на проведение всех запланированных акций по субсидированию внутренних поездок потребуется 10-12 млрд рублей.

В ТОП-5 направлений по акции вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Татарстан. Далее в десятке идут Крым, Ставропольский край, Кавказские минеральные воды, Пермский край, Ярославская и Ленинградская области.

Также были популярны Калининград, Владимирская область, Башкирия, а также Нижегородская область.

Акция детского туристического кешбэка стартовала 31 марта, продажи по ней продолжается. За три недели продаж было куплено с кешбэком 130 тыс. путевок в детские лагеря. В виде кешбэка по детской акции же вернулось на карты 2 млрд р.

«Программа очень популярна. Она особенно актуальна для семей, где несколько детей. У нас нет ограничений – если каждую поездку оформлять как отдельную транзакцию, то каждая семья может отправлять в поездку каждого ребенка. Также нет ограничений по количеству поездок одного ребенка. Ребенок может поехать в лагерь на несколько смен, и с каждой родитель получит кешбэк 50% (максимум 20 тыс. р.)», – рассказала Зарина Догузова.

/TOURBUS.RU