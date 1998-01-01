Шри-Ланка смягчила правила въезда непривитых туристов

Правительство Шри-Ланки обновило правила въезда иностранных туристов, сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на принимающих партнеров компаний ICS Travel Group, ПАКС, «Интурист» и «Русский Экспресс».

Так, С 19 апреля всем категориям туристов больше не нужно заполнять до вылета онлайн декларацию о состоянии здоровья Health Declaration Form.

Привитым россиянам для въезда на Шри-Ланку требуется сертификат о вакцинации на английском языке с Госуслуг. Страховка «People’s Insurance PLC», покрывающая расходы по COVID-19 во время пребывания в стране, теперь не является обязательной.

Однако в любом случае у туриста должна быть медицинская страховка, покрывающая возможные расходы по лечению ковида.

Для непривитых путешественников отменены и ПЦР-тест по прибытию, и семидневный карантин с обязательным пребыванием в отеле Level 1, и ПЦР-тест на седьмой день пребывания.

Теперь для въезда на Шри-Ланку не прошедшим вакцинацию туристам будет достаточно справки с отрицательным тестом (ПЦР) на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Страховка «People’s Insurance PLC» (стоит 12 долларов) является обязательной. Ее можно оформить заранее (в том числе, через туроператора) или по прибытию в аэропорту.

Детям до 12 лет, как и прежде, сертификаты и справки о тестах не нужны.

Детям от 12 до 18 лет, не имеющим прививки от COVID-19, теперь не нужно проходить ПЦР-тест по прибытию. Как и взрослым, для въезда им будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Для въезда на Шри-Ланку россиянам потребуется оформить или электронную визу (ETA, стоит 35 долларов) или получить визу по прибытию (40 долларов).

С самостоятельной оплатой ETA из России есть сложности: это можно сделать только по банковской карте, выпущенной иностранным банком. Альтернатива – оплатить ETA через туроператора при покупке пакетного тура или наземных услуг.

Таким образом, для въезда на Шри-Ланку привитым туристам потребуется только сертификат о вакцинации, непривитым путешественникам, включая детей от 12 до 18 лет, только ПЦР-тест до вылета.

По информации АТОР, с 19 апреля на Шри-Ланке смягчили и внутренние ковидные протоколы. Больше не нужно носить маски на открытом воздухе. Отменена термометрия при входе в общественные учреждения и регистрация данных о состоянии здоровья посетителей.

Маски потребуются в закрытых помещениях и на мероприятиях, а также в общественном транспорте.

Туроператоры-члены АТОР, работающие на ланкийском направлении, единодушны в своих оценках: послабления повысят интерес к путешествиям на Шри-Ланку. Спрос по направлению, как прогнозируют эксперты, вырастет от 15 до 30%. Как подчеркивают в «Русском Экспрессе», этому поспособствует прямая перевозка: из Москвы в Коломбо с апреля снова летает «Аэрофлот». После майских праздников перелет туда-обратно обойдется в 550 долларов.

Также долететь из Москвы в Коломбо можно на стыковочных перелетах авиакомпаний Air Arabia, Emirates, FlyDubai и Qatar Airways.

/TOURBUS.RU