Новости Юных туристов ждет «Город открытий» Первый масштабный интенсив по образовательному туризму Moscow Edu Tourism Camp прошел в столице

В Москве прошёл организованный Мостуризмом первый масштабный интенсив по образовательному туризму Moscow Edu Tourism Camp, - сообщает наш специальный корреспондент. Мероприятие, прошедшее в отреставрированном историческом здании Дома Культуры на ВДНХ, состояло из нескольких сессий, в которых участвовали представители туристической отрасли - туроператоры, гиды, представители музеев, travel-стартапов и тех, кто непосредственно работает работает со школьниками. Первая, и самая насыщенная сессия, была посвящена трендам образовательного туризма, который, по общему мнению участников, сегодня не сводится к экскурсиям по классическим маршрутам и развлечениям. Опытом проведения краеведческих выставок в новом формате - «Москва без окраин» - поделилась директор объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова. «Основной фокус мы сосредоточили на личной истории, непосредственно связанной с отдельным человеком, которому давно уже неинтересно просто заучивать даты и факты», - считает она. - В новом формате в 2021 году прошло уже две выставки, которые были посвящены Таганке и Капотне (на днях открылась третья - «Преображенка») и вызвали очень живую реакцию молодой аудитории. «В минувшем году совместно с Мостуризмом мы организовали крупный проект-конкурс «Страна открытий» - 100 его победителей из 35 регионов России отправились на специализированном поезде из Москвы по четырём городам России – Кирову, Нижнему Новгороду, Казани и Самаре», - рассказал главный специалист управления туризма РЖД Илья Сахаров. \ На сегодняшний день у РЖД уже более 25 туристических маршрутов по 35 регионам России, у школьников и их родителей особенно популярны экспресс «Зимняя сказка», «Поезд Деда Мороза», проект «Большая Перемена» и др.” Транспортную тему в масштабах столицы продолжила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы — он в будущем году должен открыться в новом помещении уникального Мельниковского гаража на Новорязанской улице. «В принципе музей транспорта в любом городе — а в Москве в первую очередь - это музей в движении, музей на колёсах — все мы любим созерцать город из окна, и существуют маршруты — как, например 39-го московского трамвая, исключительно интересные в экскурсионном отношении, - считает она. - Любое транспортное средство — либо наш будущий экспонат, либо место для сообщений, в том числе экскурсионных. Кроме того, абсолютно всех интересует, что же происходит в больших гаражах и депо». Среди маршрутов, которые пользуются особым спросом у молодой аудитории, г-жа Бондаренко выделила экскурсию по Северному речному вокзалу,а также по Басманному району - на последнем троллейбусном маршруте. В ближайшее время ожидается запуск экскурсий по кольцевому маршруту «Б» и экскурсии на запускающихся регулярных речных трамвайчиках от Киевского вокзала до Филей. Путешествия - если речь идет об образовательном туризме, -могут помочь подросткам при выборе профессии, считает доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александра Долгих. Именно образовательный туризм может помочь увидеть «человека в профессии», с которой в полном объёме нельзя познакомиться в рамках школьной программы. Этот взгляд ничуть не менее важен, чем овладение профессиональными навыками. По мнению заместителя гендиректора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Марии Киселевой, образовательно-туристический продукт, предназначенный для молодого поколения, предполагает принципиально новый подход к индустрии гостеприимства. Пример такого подхода — уникальный проект «Город открытий», реализуемый Комитетом по туризму Москвы, - ему была посвящена вторая сессия интенсива. «Город открытий» даёт возможность молодому человеку познакомиться с самыми разнообразными сферами жизни московского мегаполиса и выбрать нём наиболее интересный маршрут. «Город открытий» - это 8 треков по разным отраслям знаний: «Транспорт и космос», «Гуманитарные технологии», «Креативные индустрии», «Энергетика», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Биотехнологии и медицина», «Урбанистика», «Экология», причём в маршрут по каждому входит несколько площадок-партнеров. Как сообщила г-жа Киселёва, «Город открытий» рекомендован РАН российским школьникам в качестве продукта дополнительного образования, что даст возможность принимать детей не только во время каникул, но и в течение всего учебного года. Партнёрами «Города открытий» стали высокотехнологичные предприятия, культурные институты, креативные кластеры, технопарки — в частности, киностудия «Союзмультфильм», детского технопарка «Наукоград» МФЮА МАСИ, , SMART-библиотека имени Анны Ахматовой, технопарк «Сколково», школа креатива TUMO и др. Подобные подходы и методы, по мнению г-жи Киселёвой, разработанные экспертами в сфере туризма и образования, позволят применить их и в других городах. Главное – наличие заинтересованной аудитории, готовность местных администраций верно оценить туристический потенциал и ресурсы, а также адаптация методик столичных экспертов к собственным нуждам. /TOURBUS.RU



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