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ОАЭ вводит многократную турвизу на 90 дней

Поправки в закон о въезде в ОАЭ предусматривают упрощение въездных требований для владельцев всех типов виз

Власти ОАЭ внесли ряд изменений в визовое законодательство, среди них – увеличение срока пребывания в стране для туристов, оформляющих визу по прибытии, с 30 до 60 дней, сообщает информационное агентство ОАЭ, на которое ссылается сегодня «Интерфакс».

"В дополнение к обычной туристической визе, которую можно получить с помощью спонсорства туркомпании в ОАЭ, была введена пятилетняя многократная туристическая виза. Для получения этого типа визы не нужен спонсор, а находиться в стране турист может до 90 дней. Виза может быть продлена при условии, что весь период пребывания в стране не превысит 180 дней в году", — пишет издание.

Как отмечает агентство, для получения этой визы требуется подтверждение наличия на банковском счету не менее $4 тыс. (321 тыс. рублей) или эквивалентной суммы в иностранной валюте в течение последних шести месяцев перед подачей заявления.

Поправки в закон о въезде в ОАЭ предусматривают упрощение въездных требований для владельцев всех типов виз. В частности, вводится новый тип рабочей визы, для которой не требуется поручительство принимающей стороны, а также виза для изучения коммерческих возможностей.

"Все типы виз доступны для однократного или многократного въезда, они могут быть продлены на аналогичный период (периоды) и действительны в течение 60 дней с даты выдачи", — уточняет агентство.

Также упрощена процедура оформления вида на жительство для ближайших родственников, а для инвесторов увеличили срок действия вида на жительство с двух до пяти лет. Обладателям "золотой визы" отменен срок максимального пребывания за пределами ОАЭ.

Все эти меры предусмотрены подзаконным актом к закону о въезде и проживании иностранцев в ОАЭ, который власти приняли 18 апреля. Документ вступит в силу через 90 дней.

Как напоминает «Интерфакс», в настоящее время россияне с целью туризма могут находиться на территории ОАЭ 30 дней с даты въезда, при желании пребывание можно продлить еще на 30 дней. Таким образом, после вступления в силу новых правил граждане России с целью туризма смогут находиться в стране до 90 дней в 180-дневный период.

/TOURBUS.RU

