«Интурист» запустит полетную программу в Турцию из трех городов России и автобусные рейсы на Юг

Накануне майских праздников туроператор «Интурист» запустит полетную программу на блоках мест Turkish Airlines в Анталью сразу из трех городов, сообщает пресс-служба старейшего отечественного туроператора.

К перелетам из Москвы (с 29 апреля), добавятся с 28 апреля ежедневные вылеты из Казани, а с 29 апреля – из Санкт-Петербурга.

Туристам, забронировавшим туры на рейсах AZUR air из Казани и Санкт-Петербурга, будет предложена пересадка на Turkish Airlines с доплатой в 276 евро с человека.

Если турист не согласен с условиями перебронирования, то он может оставить в заявке только наземное обслуживание (отель + страховка) или аннулировать тур без штрафов с переносом средств на другое направление, в том числе на российские курорты и направление Абхазия.

По данным системы бронирования «Интуриста», которые изучил АТОР, пакетный тур на майские праздники с вылетом из Казани на рейсах Turkish Airlines и размещением в отеле 3* (все включено) обойдется от 146 363 р. на двоих. Аналогичный тур из Казани с заездом в начале июня стартует от 148 774 р. на двоих.

Пакетный тур в Турцию на неделю на майские праздники с перелетом Turkish Airlines из Санкт-Петербурга стоит от 152 256 р. на двоих (отель 3* все включено). Недельный тур в Анталью на двоих с заездом в начале июня из Санкт-Петербурга обойдется от 156 632 р. на двоих.

Кроме того туроператор с 1 июня запускает собственную автобусную программу из Москвы на курорты Краснодарского края и Крыма. Комфортабельные туристические автобусы, рассчитанные каждый на перевозку 57 пассажиров, будут выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь.

Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю: по средам и субботам. Отправление с курортов по пятницам и понедельникам. Время в пути, в зависимости от маршрута, составит 20-26 часов, что даже меньше, чем продолжительность путешествия на южные курорты по железной дороге.Как рассказали в пресс-службе «Интуриста», логистика автобусных маршрутов тщательно продумана.

Автобусы будут стартовать от ст. м. «Лесопарковая» (Бутовская линия московского метрополитена). Это позволит автобусам избежать транспортных заторов и выехать сразу на трассу в южном направлении.

«В стоимость автобусного тура входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле согласно программе», - рассказали в пресс-службе «Интуриста».

Автобусные туры на южные курорты России уже появились в системе продаж «Интуриста».

Пакетный тур «Интуриста» на автобусном чартере в Адлер (отель 3* без питания) – от 25 295 р. на двоих. Пакетный автобусный тур в Анапу начинается от 20 259 р. на двоих без питания, в Геленджик – от 28 789 р. на двоих.

/TOURBUS.RU