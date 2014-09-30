Туроператоры снова могут работать с зарубежными партнерами с полной предоплатой

Как сообщает Российский Союз туриндустрии, Банк России отменил свое решение о 30-процентном пороге авансирования по отдельным видам международных контрактов. С 16 апреля 2022 года это ограничение снято при оплате ряда договоров, в том числе предусматривающих оказание нерезидентами резидентам услуг в области туризма и путешествий, связанных с ними услуг проживания, размещения, сопровождения, перевозки и иных сопутствующих.

Таким образом, туроператоры смогут работать с зарубежными партнерами, отелями и авиакомпаниями, как и прежде, с полной предоплатой.

Ограничение было введено с 1 апреля в соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2022 года «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования» и распространялось на размер суммы предварительной оплаты или авансового платежа для компаний-резидентов РФ при оплате по каждому контракту с иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в сфере туризма.

Между тем, контракты с иностранными поставщиками туристических услуг, как правило, предусматривают полную предоплату их стоимости. Этот пункт есть в большинстве международных договоров по перевозке, размещению, экскурсионному обслуживанию и другим видам услуг в этой сфере.

Российский союз туриндустрии обратил внимание главы ЦБ на то, что введенные ограничения не позволяют туристическим компаниям выполнять свои контрактные обязательства, и попросил отменить их на переводы денежных средств зарубежным контрагентам, в частности, при оказании услуг по реализации авиабилетов на территории России авиакомпаниями и уполномоченными агентами, в том числе через Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

По словам туроператоров, из-за ухода платежных систем Visa и Mastercard российские граждане не могут забронировать билеты напрямую у перевозчиков. В этой ситуации основной поток запросов взяли на себя российские турагентства и центры бронирования. Но уполномоченные агенты выписывают авиабилеты через единую, всемирно используемую систему взаиморасчетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), а она предполагает необходимость производить взаиморасчеты за рубеж, которые ЦБ ограничил до 30-процентного порога.

Снятие ограничений необходимо для бесперебойного бронирования авиабилетов, в том числе в открытые страны, а также возвратов по отмененным или перенесенным рейсам авиакомпаний.

Продление запрета на переводы денежных средств за рубеж в авиационной отрасли, как сказано в письме РСТ, может привести не только к полной блокировке продаж услуг иностранных авиакомпаний в России, но и к остановке продаж билетов отечественных перевозчиков через агентскую сеть за рубежом, так как они тоже активно используют системы взаиморасчетов IATA.

/TOURBUS.RU