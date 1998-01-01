В городе на Неве открылась туристическая навигация

Новинками этого сезона станут водные маршруты между «Новой Голландией», «Авророй» и центром города, а также новый маршрут на «метеоре» в крепость «Орешек»

Прогулки по рекам и каналам Северной столицы начались сегодня, 18 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по транспорту Санкт Петербурга Кирилл Поляков, - сообщили нашему порталу в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

На территории Северной столицы протекает более 90 рек, каналов и протоков. Их водная поверхность составляет 7% от всей площади города. Имея уникальное преимущество в виде большой и разнообразной акватории, развивая все виды отдыха и путешествий по воде, Петербург по праву признается столицей водного туризма России.

«Водные прогулки и развод мостов – традиционные петербургские события, любимые и жителями, и гостями. С воды наш город предстаёт совершенно особенным. Для петербуржцев и гостей будут открыты экскурсионные маршруты по рекам и каналам, обзорные экскурсии с выходом в Финский залив. Разработаны ночные маршруты под развод мостов, музыкальные и гастрономические вояжи на теплоходе.

В новый сезон навигации в Петербурге заработают водные маршруты, которые позволят большему количеству пассажиров путешествовать по направлениям, связывающим классические туристские достопримечательности и места притяжения новой туристской географии Северной столицы. Прогулки по рекам и каналам хороши сами по себе как способ знакомства с городом, а также как дополнение к пешеходным или автобусным экскурсиям», - прокомментировал открытие навигации председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Благодаря полученному гранту, выделенному Ростуризмом, и при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга будет организован водный маршрут между «Новой Голландией», «Авророй» и центром города.

Также в этом сезоне будет открыт новый маршрут на метеоре в крепость «Орешек» с заходом в музей «Прорыв» и увеличено количество отправлений в Кронштадт из Санкт Петербурга и Петергофа.

«Проанализировав работу водного общественного транспорта прошлого года, в этом году мы вводим четыре маршрута по системе Hop-оn - Hop-оff – это создает комфортные условия для передвижения туристов между основными достопримечательностями. На период ремонта Биржевого моста для удобства жителей и гостей города в мае мы откроем паромную переправу между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной с интервалом 10 минут», - сообщил руководитель компании «Астра Марин» Андрей Кузнецов.

Классические водные маршруты по Неве расширены так, чтобы гости смогли увидеть новые точки притяжения, подойти на теплоходе близко к Лахта-Центру, Газпром-Арене, пройти под вантовыми мостами Западного скоростного диаметра и получить еще больше впечатлений от Санкт Петербурга.

Напомним, что в новом сезоне навигации организаторы круизов по рекам и каналам Петербурга снова могут заполнять речные экскурсионные прогулочные суда – снято условие об их 50-процентной наполняемости.

При этом доступ к осуществлению пассажирских перевозок по рекам и каналам открыт для тех перевозчиков, которые утвердили стандарт безопасности в этой сфере деятельности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению COVID-19.

Отметим, что активное развитие объектов инфраструктуры гостеприимства и появление множества современных продуктов в рамках «Новой туристской географии Санкт Петербурга», в том числе в сфере водных экскурсий, делают Северную столицу одним их самых востребованных россиянами направлений.

Привлекательность предложений Петербурга, особенно в условиях поиска новых маршрутов для внутреннего туризма, отметили представители сибирских турфирм - участников роуд-шоу, организованного Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга в этом месяце в восьми городах Восточной и Западной Сибири.

/TOURBUS.RU