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Red Wings полетит из Москвы в Дубай с дозаправкой в Махачкале/ Правительство выделит 1,5 млрд руб. на поддержку российских аэропортов/ Wizz Air продлила отмену рейсов в Украину до июля

Red Wings полетит из Москвы в Дубай с дозаправкой в Махачкале

Авиакомпания Red Wings 27 апреля планирует запустить рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Дубай (ОАЭ), сообщает перевозчик. Полеты будут выполняться дважды в неделю на российских самолетах SSJ100. Они вмещают 100 пассажирских кресел и способны летать на расстояние до 4,6 тыс. км (в базовой версии — до 3 тыс. км).

Самолеты на рейсах в Дубай будут совершать техническую посадку для дозаправки в Махачкале, уточнили в Red Wings. Высадка пассажиров при этом производиться не будет. Общее время полета с учетом дозаправки займет 7 часов 20 минут (время в полете прямых рейсов составляет в среднем 5 часов 20 минут).

До введения санкций Red Wings, как и другие авиакомпании, использовала SSJ100 преимущественно для рейсов внутри РФ — полеты за границу выполнялись на среднемагистральных Airbus A320 и дальнемагистральных Boeing 777.

SSJ100 в парке Red Wings не подвержены риску ареста, заявляют в компании: эти самолеты принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы, застрахованы и перестрахованы в РФ.

Правительство выделит 1,5 млрд руб. на поддержку российских аэропортов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об оказании поддержки аэропортам.

"Выделить в 2022 году Росавиации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России бюджетные ассигнования в размере 1.507.262,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду отсутствие сокращения численности персонала получателя субсидии более чем на 10 процентов по сравнению с численностью персонала получателя субсидии по состоянию на 1 января 2022 г.", — говорится в документе, размещенном в пятницу на портале правовой информации.

"Росавиации осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г.", — отмечается в документе.

Wizz Air продлила отмену рейсов в Украину до июля

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продлила отмену всех рейсов в Украину и из страны еще на месяц — до июля 2022 года и резко сократила маршрутную сеть из украинских городов, свидетельствуют данные системы бронирования авиакомпании. Вместо 53 маршрутов из Киева осталось 12, а вместо 33 из Львова — шесть.

Помимо этого, на сохраненных в системе бронирования направлениях снижена частота рейсов. В частности, из Киева в июле планируются полеты дважды в неделю в Милан, Рим, Ларнаку, Лондон, Варшаву, Вроцлав и Гданьск, трижды — в Катовице и Будапешт, четыре раза в неделю — в Краков и пять — в Вильнюс. С конца октября намечен рейс в Абу-Даби дважды в неделю.

Из Львова сохранены рейсы дважды в неделю в Милан, Рим, Лондон, Варшаву Вроцлав и Гданьск.

Как сообщалось ранее , первоначально с 24 февраля Wizz Air отменила рейсы до 26 марта включительно, а затем продлила отмену до июня.

Основной конкурент Wizz Air — ирландская авиакомпания Ryanair — отказалась от всех рейсов на Украину и из страны, в частности, из аэропортов Киева, Львова и Одессы, на неограниченный срок.

/TOURBUS.RU