С сегодняшнего дня Кипр отменил Cyprus Flight Pass

Вакцинированные «Спутником» российские туристы теперь могут посещать Кипр без каких-либо ограничений

С сегодняшнего дня Кипр отменил для приезжающих в страну авиапассажиров обязательную для заполнения форму Cyprus Flight Pass, в которой содержалась информация о вакцинации, тестировании или перенесенном COVID-19.

Такое решение было принято Советом министров Кипра в рамках программы ослабления ограничительных мер, - сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению властей, вакцинированные туристы или переболевшие коронавирусом могут посещать Кипр без ограничений. Потребуется только сертификат вакцинации или справка о перенесенном COVID-19. Кипр принимает туристов с прививкой "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве бустера.

Невакцинированные или непереболевшие путешественники по прилете должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, или теста на антитела, сделанного за 24 часа до рейса. Туристы младше 12 лет не обязаны предъявлять никаких справок.

Также с 18 апреля сокращено применение пропуска SafePass, который подтверждает отсутствие коронавируса. Он больше не требуется в магазинах и торговых центрах, но по-прежнему нужен для посещения фудкортов, кафе и ресторанов.

Ранее с 11 апреля на Кипре были сняты ограничения на заполняемость зрителями кинотеатров, разрешена организация палаточных городков, возобновлено право посещать пациентов в государственных и частных больницах при условии предварительного прохождения экспресс-теста на антиген.

Также в республике сокращен с 10 до 7 дней срок карантина в случае ковида, а число сотрудников офисов, которых рекомендуется переводить на удаленный режим работы, сокращено до 25% от общей численности.

С 15 апреля кипрские власти перешли с ежедневного на еженедельное информирование населения о количестве зараженных коронавирусоми и летальных исходов.

Напомним, что из-за международных санкций прямое авиасообщение между Кипром и Россией приостановлено. Однако добраться до Кипра можно с пересадкой в Белграде, Каире, Ереване, Тель-Авиве, Дохе или Дубае.

В отсутствии прямых рейсов Кипр приостановил выдачу про-виз в России. Однако для поездки на Кипр можно оформить национальную визу или воспользоваться открытым действующим «Шенгеном».

/TOURBUS.RU