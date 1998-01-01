Запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 25 апреля

Сегодня Росавиация продлила запрет на полеты уже в девятый раз

Росавиация в девятый раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 25 апреля, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"До 25 апреля 3:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, был введен Росавиацией 24 февраля.

Между тем, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что особых проблем с тем, чтобы добраться летом на отдых в Крым, у туристов не будет, несмотря на закрытие аэропортов.

"По Крыму вся инфраструктура готовится к приему туристов в обычном режиме. Брони никто не отменяет и все готовятся к высокому курортному сезону. Конечно, сейчас, в текущем моменте, по Крыму большое падение, загрузка в гостиницах не более 20-30%. Но на летние месяцы она уже местами превышает 60%, а то и 70%", — сказала она журналистам после выступления на круглом столе в Госдуме.

Зарина Догузова напомнила, что основной туристический поток летом в Крым приезжает на автомобилях либо по железной дороге - больше 60%. "Поэтому дополнительные, если понадобится, будут железнодорожные поезда, вместе с РЖД мы эту повестку отрабатываем. Мы в целом больших проблем с транспортной доступностью Крыма не видим, со всем справимся", — сказала она.

Ранее также сообщалось, что пассажиропоток аэропортов Краснодарского края (Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик) в январе-марте 2022 года сократился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,63 млн человек.

/TOURBUS.RU