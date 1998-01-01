Новая турецкая авиакомпания начнет перевозку российских туристов в конце мая

Турецкая авиакомпании, ориентированная на путешественников из России, может начать полеты в конце мая, сообщает портал AirportHaber, на который ссылается «Интерфакс».

По данным издания, турецкий перевозчик получит название Southwind и будет базироваться в аэропорту Антальи. Первые рейсы запланированы к началу летнего сезона — на конец мая.

Турецкое Генуправление гражданской авиации уже получило заявку на регистрацию нового перевозчика, процесс может пройти в ускоренном режиме.

В парке компании пока заявлены пять лайнеров Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Напомним, что ранее турецкая газета Sabah сообщила, что "обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании".

Как отмечала Sabah, самолеты новой компании будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. "Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов", — написало издание.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines ранее договорилась с туроператорами из РФ о предоставлении им на рейсах блоков мест. "По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России", — сообщила Sabah.

Как сообщило также издание, в рамках дорожной карты власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях обострения ситуации на Украине. Предполагается, что о пакете поддержи для туркомпаний будет объявлено в начале мая.

Напомним, что российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах.

В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полётные программы. В апреле-мае рейсы из российских городов в Турцию поставили в расписание семь авиакомпаний, из которых две турецких (Turkish Airlines и Pegasus), и пять российских ("Россия", "Азимут", Red Wings, "Ямал" и PegasFly. Российские авиакомпании могут выполнять полеты на самолетах, которые находятся в их собственности, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU