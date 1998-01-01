Ведущие эксперты рассказали, каким будет предстоящий летний туристический сезон

Более 80 экспертов обсудили в Госдуме обеспечение доступности отдыха в условиях санкционного давления и повышенного спроса

14 апреля в Госдуме состоялся круглый стол на тему «обеспечение доступности отдыха российских граждан в условиях санкционного давления и повышенного спроса на внутренний туризм».

В его работе приняли более 80 экспертов - представители Госдумы, Совета Федерации, Ростуризма, комитета по туризму Москвы, отраслевых министерств, профильных ассоциаций и ВУЗов, РЖД, авиакомпаний «Аэрофлот» и S7, онлайн-систем бронирования Ostrovok, Слетать.ру, «Броневик», представители турбизнеса.

С докладами на тему ситуации в туротрасли и мерах ее поддержки выступили около тридцати спикеров.

Как отметил, открывая заседание, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев, «Мы ожидаем, что в будущем инфляция затронет и туротрасль. Но пока этого не наблюдается, и главное - не допустить необоснованного повышения цен, и мы уже разработали ряд мер, как противостоять этому.

Еще одна проблема - комплексное развитие новых туристических территорий — нынешние южные курорты вряд ли справятся с нарастающим турпотоком.

Еще один важный вопрос — развитие российских онлайн-сервисов бронирования, которые получили позитивный толчок после того, как западные онлайн-компании покинули наш рынок».

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко напомнила, что парламентом приняты меры поддержки туротрасли - обнуление на пять лет НДС для гостиниц и продление программы туристического кешбэка.

Зарина Догузова, глава Ростуризма, в своем выступлении отметила, что «Главная наша забота сейчас - успешное проведение летнего сезона.

При этом одна из главных наших задач - обеспечить доступность отдыха. В первую очередь решить ее помогает программа кешбэка. Недавно мы продлили весеннюю программу кешбэка

и за это время путевки приобрели ещё 250 тыс. туристов. Ожидаем, что всего по этой программе за год отдохнёт 3 млн человек.

Успешно проходит и программа детского кешбэка - в ее рамках уже куплено около 100 тыс путёвок, семьям возвращено 1,5 млрд руб. Ожидается, что в этом году программой воспользуются 450 тыс детей.

Еще одна важная особенность наступающего сезона — обширная чартерная программа полетов в регионы России на любой вкус и кошелёк. При этом государство субсидирует 50% стоимости перелетов. География таких рейсов очень широка - Татарстан, Тюмень, Карелия, Дагестан, Байкал, Камчатка, Сахалин, Кавминводы, Калининград...»

Руководитель Ростуризма также сообщила, что на гранты ведомства строятся 120 доступных кемпингов и глемпингов - они будут принимать туристов уже в этом году. Всего же в этом году на туристические гранты выделено 3,5 млрд руб. - они поддержат более пятисот различных проектов в области туризма, включая обустройство новых зон отдыха и маршрутов.

Фокусная поддержка Ростуризма - проект модульных гостиниц. В этом сезоне появится около 2,5 тыс. номеров в таких быстровозводимых гостинцах.

Затронула г-жа Догузова и вопрос предстоящего роста цен на летний отдых. По ее слова, сейчас поп одавдяющему числу регионов рост составляет около 3-5%. Однако летом на уровне объектов 4-5* рост может достигать ь 40-50%. Причины этого - высокий спрос, рост издержек и нехватка качественной инфраструктуры практически во всех востребованных туристами регионах».

В свою очередь заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов уделил в своем выступлении особое внимание развитию законотворческой базы туротрасли. По его словам,

вскоре будут приняты напрямую касающиеся туризма законопроект по особым экономическим зонам и по экологическому туризму.

«Если будет продолжаться нынешняя ситуация, то цены на курортах взлетят до небес. Нами обсуждается механизм ограничения стоимости авиаперевозок и размещения», - добавил спикер.

Наконец, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в своем выступлении отметил, что в этом году полуостров ожидает более 9 млн туристов. В этой связи ожидается и увеличения объемов ж/д -перевозки, которая уже сейчас в общем объеме выросла с 10 до 20%.

На этом фоне он предложил организовать ж/д-сообщение с регионами, с которыми сейчас затруднено или ограничено авиасообщение.

Также спикер предложил внести в Закон о туризме понятие «гостевой дом». Это позволит добавить 50-70 тыс номеров к туристическому фонду Крыма.

О выступлениях на круглом столе представителей профильных ассоциаций, онлайн-сервисов и туристических компаний читайте в нашем следующем материале в понедельник, 18 апреля.

/TOURBUS.RU