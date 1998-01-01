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Turkish Airlines снова продает авиабилеты за рубли/ «Интурист» полетит в Анталью с 29 апреля/ Минторг США запретил обслуживание еще десяти российских и белорусских лайнеров

Turkish Airlines снова продает авиабилеты за рубли

На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплаты билетов за российские рубли. Эта опция была недоступна российским пассажирами в течение двух последних месяцев, - сообщает АТОР.

Теперь при выборе на сайте валюты для оплаты покупки билетов (опция доступна в правом углу сайта) есть возможность выбрать российский рубль, вследствие чего стоимость билетов будет отображаться в рублях. После ввода персональных данных пассажира и выбора дополнительных услуг на этапе оплаты билета откроется окошко «выберите способ оплаты».

Отдельно указана возможность оплаты по карте китайской платежной системы UnionPay.

В графе «кредитная/дебетовая карта» есть значок национальной платежной системы «Мир».

При выборе для оплаты карты «Мир» платеж производится в рублях.

Добавим, что по карте «Мир» и прежде было можно приобрести билет на сайте Turkish Airlines, но в турецких лирах. Теперь же все стало проще и удобнее: оплата по карте «Мир» проходит сразу в рублях.

«Интурист» полетит в Анталью с 29 апреля

Туроператор «Интурист» с 29 апреля открывает полетную программу на рейсах Turkish Airlines из Москвы в Анталью. Вылеты будут ежедневными, у компании свои блоки мест на борту.

Туроператор предлагает туристам пересадку с рейсов AZUR air на рейсы Turkish Airlines из Москвы (изменения производятся в той же заявке) на следующих условиях:

С доплатой за авиабилет, если даты, продолжительность тура и состав туристов сохраняются;

Если на ту же дату закончились места на рейсе, возможна пересадка на ближайший вылет с пересчетом цены по старому СПО и с доплатой за авиабилет;

Если турист не согласен с условиями перебронирования на рейсы Turkish Airlines, то при желании можно сохранить в заявке наземное обслуживание (если турист хочет лететь другой авиакомпанией) или аннулировать заявку без штрафов.

Для переноса заявок с AZUR air на рейсы Turkish Airlines из Москвы доплата составит 276 евро/чел нетто для следующих городов: Москва, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Казань, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Уфа.

Из Ростова-на-Дону и Воронежа доплата будет 320 евро/чел нетто, из Краснодара и Владикавказа – 350 евро/чел нетто.

Минторг США запретил обслуживание еще десяти российских и белорусских лайнеров

Американский Минторг в четверг внес еще 10 российских и белорусских самолетов в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за нарушения правил экспортного контроля США.

"Сегодня министерство торговли США при содействии Бюро промышленности и безопасности сообщило, что еще 10 воздушных судов, вероятно, нарушили меры экспортного контроля США, в том числе семь из них — коммерческие самолеты, принадлежащие Белоруссии или находящиеся под ее управлением", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Таким образом, в список внесены семь самолетов белорусской авиакомпании Belavia, два лайнера относятся к авиапарку компании Utair и один — "Аэрофлота".

Ведомство напоминает, что 24 февраля 2022 года Бюро промышленности и безопасности США ввело строгий контроль в отношении продукции для авиации, направляемой в Россию. 2 марта бюро приняло аналогичные меры в отношении Белоруссии.

/TOURBUS.RU