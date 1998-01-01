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15 апреля
"Роза Хутор" откроет новый летний сезон 29 апреля
Перед началом нового сезона канатные дороги курорта закроются на недельную профилактику
Горный курорт "Роза Хутор" откроет летний сезон 2022 года 29 апреля, сообщили нашему порталу в пресс-службе курорта.
"В этом году зимний сезон на "Роза Хутор" завершится 22 апреля. Канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", ведущие на самую высокую смотровую площадку Сочи высотой 2320 метров над уровнем моря, закроются 22 апреля на обязательную плановую профилактику. Родельбан также будет закрыт на регламентные работы с 18 по 28 апреля. Канатные дороги и аттракцион возобновят свою работу со стартом летнего сезона 29 апреля.
До этого момента для поездки из Роза Долины до Горной Олимпийской деревни можно будет пользоваться бесплатными шаттлами", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в течение недели до начала нового летнего сезона главной событийной площадкой курорта станет Горный парк 1600. Подняться на эту высоту можно будет на подъемнике "Стрела" — это одна из самых длинных канатных дорог в Европе (3,8 км).
В это время будет действовать дневной прогулочный билет "Полет на Стреле", который включает подъем и спуск на подъемнике, посещение этнопарка "Моя Россия" и Музея Археологии.
"В Горном парке на высоте 1600 метров над уровне моря будет расположена специальная фотозона, где гости смогут сделать уникальные снимки, в том числе с флагами мачты Лунгта. По аналогии с тибетскими монастырями в парке будет установлена мачта с разноцветными флажками, которые символизируют 5 стихий: огонь (красный), ветер (белый), небо (синий), землю (желтый) и воду (зеленый).
На высоте 1600 метров также будет открыта выставка горной техники, и туристы смогут узнать, какие машины и оборудование используют службы "Роза Хутор" для подготовки горнолыжных трасс в зимний сезон. Будут представлены не только образцы техники, но и специальные информационные стенды об экспонатах выставки и подразделениях курорта", — добавили в пресс-службе.
Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов, выставка дает возможность ближе познакомиться со сложной техникой и теми редкими специальностями, которые необходимы для ее обслуживания и обеспечения безопасного и комфортного отдыха в зимний период.
"Например, подготовка к каждому дню катания происходит ночью. Пока наши гости спят, для них продолжают трудиться оснежители, растракисты, канатчики, синоптики, лавинщики и т.д. Всего в нашей "службе Горы" работают более 500 специалистов. Для производства снега на "Роза Хутор" используются более 400 пушек оснежения. Трассы укладывают 25 ратраков. Это по-настоящему космические машины, которые совмещают в себе и механику, и гидравлику, и электронику.
На выставке будут представлены образцы ратрака, снежной пушки, противолавинная система «Аваланчер» и другие", — рассказал г-н Чернов.
Летний сезон на "Роза Хутор" начнется 29 апреля. Его откроет популярный фестиваль бега ROSA RUN, который пройдет на курорте с 1 по 4 мая уже в седьмой раз.
Тематика этого года – "Музыка нас связала". В течение четырех дней участники будут проходить беговые дистанции под разные стили музыки. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельному беговому соревнованию.
/TOURBUS.RU
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