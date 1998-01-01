Новости Роуд-шоу С-Петербурга побывало в Югре и городах Сибири Посетителями деловых мероприятий в общей сложности стали более трехсот региональных агентств

С 11 по 29 апреля в преддверии летнего сезона Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Санкт Петербурга проводят роуд-шоу «Презентация туристского потенциала» в восьми городах Югры, Восточной и Западной Сибири. Основные задачи роуд-шоу — ориентировать на Северную столицу существующий в России спрос на путешествия по стране накануне начала высокого туристского сезона. Так с 11 по 14 апреля в Омске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске прошел первый этап выездной презентации туристских возможностей Петербурга. Мероприятия вызвали большой интерес у специалистов туристской отрасли регионов. Посетителями мероприятий в общей сложности стали более 300 региональных агентств. Они приняли участие в многочисленных презентациях, провели сотни деловых встреч с участниками, а также смогли выиграть ценные призы - проживание в отелях, билеты в музеи, сувениры. Все четыре города проведения роуд-шоу – «миллионники», крупные туристские, культурные центры. Между регионами и Санкт Петербургом хорошо развито транспортное сообщение. Ежегодно сотни тысяч сибиряков из этих городов могут посещать Петербург с туристскими целями. «В связи с продлением программы туристского кэшбека, реализуемой Ростуризмом по поручению Правительства России, у туристов ещё есть буквально несколько дней для того, чтобы спланировать свое весеннее или летнее путешествие в Северную столицу. В этот период на город особенно прекрасен. Ждем гостей из регионов на открытие туристского сезона и открытие «своего Петербурга». В этом году мы подготовили много нового и интересного: путешествия по городу и водные маршруты, яркие события и камерные мероприятия, неизменно великолепная классика и постоянно развивающаяся «Новая культурная и туристская география», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. В рамках роуд-шоу свои новые программы и специальные предложения презентовали представители ведущих туроператоров, а также музеев - Фаберже, Железных дорог России, музея-макета «Петровская акватория». Посетители мероприятий смогли узнать об экскурсиях для детей и подростков, туристов любых возрастов, о новинках летнего сезона, событийных мероприятиях Санкт Петербурга. В завершение роудшоу среди участников были разыграны ценные призы: сертификаты на проживание в отелях города, экскурсионные программы, билеты в музеи и авторские сувениры. В своих отзывах представители сферы туризма сибирских городов отметили большую привлекательность предложений города на Неве, особенно в условиях поиска новых направлений для внутреннего туризма: «Считаю, что подобные ворк-шопы очень полезны. Они дают понять, что туризм жив, нам всем сейчас надо переориентироваться на внутренний туризм. Я уверена, что после мероприятия мы заключим реальные договоры с представителями туристского бизнеса вашего города» (Елена Кошкина, «Сан Тур», Кемерово). «Получили много новой и полезной информации. Мы смогли познакомиться с профессионалами туристского бизнеса Санкт Петербурга. Выступления были полезны, участники емко рассказали о себе и о своих изюминках. Большое спасибо Комитету по развитию туризма Санкт Петербурга и Городскому туристско-информационному бюро за мероприятие». (Константин Головащенко, агентство «Никос», Кемерово).

«Участие в программе дополняет мое личное впечатление от Санкт Петербурга. Теперь я прекрасно знаю к кому обратиться, зачем обратиться. Люди, которые присутствуют здесь – настоящие профессионалы. Мы с удовольствием будем отправлять к вам туристов – уверена, что Петербург будет в этом году номером один среди путешествий по России». (Евгения Васина, агентство «Ориентир», Междуреченск). «Очень интересно участвовать в вашем мероприятии. Хорошо, что выбрали для представления не те объекты, которые и так все знают, а действительно новинки. Удачно и время проведения – в преддверии сезона, когда идут активно продажи. Интересно, что ориентированы на разную аудиторию – и на молодежную, и на возвращающихся туристов. Удобный формат, легко все воспринимается и много практических сведений – куда обращаться, чем занять гостей Петербурга». (Наталья Дурбанова, сертифицированный гид по Красноярскому краю).

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